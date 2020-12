Il semblerait que Toshiba — sa division semiconducteur, que le groupe possède toujours, à ne pas confondre avec son ex-division Toshiba Memory, aujourd'hui Kioxia — a décidé de réagir de manière sensée aux nouvelles conditions du marché, où l'approvisionnement de nombreux composants devient de plus en plus difficile et par conséquent plus cher, car la demande a tout simplement explosé dans de nombreux segments et ce ne serait pas près de ralentir.

L'information n'est pas encore officielle, c'est une nouvelle rapportée par le plus grand journal économique du Japon, Nikkan Kogyo Shimbun. D'après ses sources, Toshiba planifierait l'investissement de l'équivalent de 1 milliard de dollars US ces prochaines années, spécifiquement avec l'intention d'augmenter sensiblement la production de ce qu'ils appellent dans le milieu les power semiconductors, par exemple les MOSFET et circuits intégrés. L'objectif est d'atteindre une augmentation de 50 % de la fabrication !

Ces petits composants sont cruciaux pour les (très) nombreux produits de nombreux marchés, mais certains acteurs auraient déjà du mal à s'approvisionner depuis plusieurs mois. Par exemple, Apple s'est récemment plaint qu'il avait du mal à se fournir en puce d'alimentation indispensable pour ses dernières créations, comme l'iPhone 12. Avec des lignes de production des différents producteurs souvent déjà exploitées à pleine capacité, il faudrait donc s'attendre à ce que cette situation puisse perdurer un peu. Ce choix de Toshiba, s'il se confirme, paraitra assez logique, l'entreprise possède un portfolio très large de semiconducteurs, autant destiné à l'automobile que l'environnement industriel et le mainstream.

Ce projet étalé sur 4 ans viserait donc à mieux accompagner cette croissance continue de la demande sur cette période, on verra bien si cela sera suffisant. Ses concurrents ne manqueront sûrement pas d'en faire de même, mais il y a visiblement assez de gâteau pour tout le monde ! (Source : Computerbase)