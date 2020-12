La RX 6900 XT sera là le 8 décembre. On ne va pas évoquer encore une fois la gestion de stocks, on a compris que c'était le vaporware de ce dernier trimestre de cette année si spéciale 2020, et ce quelle que soit la marque de pointe en IT. À l'origine, AMD avait prévu de n'être que le seul vendeur et fabricant de ce modèle. Il y a quelques semaines, on apprenait que les partenaires tentaient de dissuader le patron, afin de proposer leurs cartes customisées. Sur un tel marché, il y a de la clientèle, la RTX 2080 Ti ayant ouvert la boîte de Pandorre à ce niveau.

Eh bien on apprend qu'AMD a donné son feu vert aux copinous pour qu'ils puissent élaborer leurs Radeon RX 6900 XT passées dans les mains de chaque ingénieur. Par contre, ou ce que vous voulez, sachez qu'il y a un mais. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a une grosse demande et très peu de cartes en vente, et il va falloir du temps pour que la situation se normalise. Il faudrait attendre début 2021 pour les voir arriver, puisque l'autorisation qui leur a été accordée fut pour la moins tardive. À vrai dire, AMD officiellement n'a encore rien dit, et il aurait longuement hésité du fait d'un appro en GPU faible. Mais la pression semblerait avoir eu raison de sa décision, et c'est tant mieux ! (Overclockers.ru via VDCZ)