Le sentez-vous ? Le parfum Zen 3 à base de silicium ne vous servira pas à emballer la gent féminine, mais devrait gonfler votre égo. Oui, quand on a un Ryzen 5000, on est plus beau et plus intelligent que la moyenne, et donc on réussit socialement mieux, c'est prouvé par le Professeur Mansoif Gérard, un nom réputé dans le milieu.

Du coup, le 5 novembre approchant, les fuites s'organisent pour dévoiler de plus en plus de résultats au sujet de tout ou partie des processeurs prévus. Ce que l'on peut dire, c'est que jusqu'à présent, c'est sur la performance en simple coeur que les leaks appuient fortement. Le benchmark intégré à CPU-Z teste également cet aspect des choses, mais pas que. Toutefois c'est cela qui nous est montré par les Tiwttos.

Ainsi, le Ryzen 7 5800X aurait topé 650 points, tandis que le Ryzen 9 5950X aurait terminé à 690.2 points. Si vous voulez une comparaison avec les CPU actuels, sachez que le Core i9-10900K est à 584 points, le 9900KS à 582 points, le 10700K à 558 points, et le Ryzen le plus véloce était, sous ce test, le 3950X avec 524 points. C'est une avancée énorme, mais qui reste soumise au turbo maximal puisqu'un seul coeur est sollicité. Et de tels chiffres restent impressionnants, surtout pour des CPU AMD qui n'ont pas, par tradition, la faculté de dépasser les 5 GHz.

Nous avions vu récemment qu'ils le pouvaient sur Geekbench, avec 5.04 GHz enregistrés sur le 5950X. En tout cas, tout ceci ne peut faire monter que la hype autour des Zen 3, mais parallèlement à cela elle monte autour des puces Rocket Lake qui devraient reprendre la couronne gaming quoi qu'il advienne à la sortie des Ryzen 5000, architecture Cypress Cove. De la baston entre les constructeurs, c'est plus plaisant à suivre !

Qu'est ce qui se cache sous le poireau ?