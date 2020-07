C’est Digitimes qui l’aurait dit dans son article payant. Samsung souhaiterait apparemment sauter l’étape du 4 nm, en passant directement au 3 nm. Ce serait l’opposé de la stratégie de son rival TSMC, qui a déjà confirmé l’existence d’un node 4 nm (N4) prévu vers 2023. Largement en position dominante, le fondeur taïwanais aura ainsi l’avantage indéniable d’un catalogue très complet pour ses clients, en se souvenant que le 5 nm est opérationnel et qu’une troisième déclinaison de celui-ci est déjà planifiée, sans oublier le 3 nm au programme de 2022 et le 2 nm en phase de conception. Par ailleurs, TSMC aurait aussi récemment obtenu un investissement de 20 milliards de dollars pour son usine 3 nm.

Bref, on comprendrait pourquoi Samsung souhaiterait progresser rapidement et brûler quelques étapes. Il est le seul fondeur capable de suivre TSMC sur le plan technologique, mais traîne des pieds dans ses avancées et surtout n’a pas une base de clientèle aussi importe et fréquente que son concurrent, loin de là, même si certains se tournent parfois simultanément vers les deux fondeurs dans l’objectif de réduire les risques en cas d’incident. En attendant, Samsung devrait démarrer sa production en volume en 5 nm au mois d’août, l’une des premières puces serait l’Exynos 992 pour la lignée Galaxy.

Pour tenter de recoller dans la course, Samsung n’investirait donc pas (plus ?_ dans l’étape d'un 4LPP - qui était pourtant au programme initialement - et devrait concentrer la majorité de ses ressources dans la conception du 3 nm, procédé qui a de grosses chances de devenir le futur mainstream du semiconducteur. D’ailleurs, il faut justement se souvenir que le fondeur coréen a déjà mis au point des transistors 3 nm en 2019, et non pas FinFET, mais MBCFET ! Le choix d’y passer directement paraîtrait ainsi assez cohérent, d’autant plus que la nouvelle technologie semble prometteuse, même si cela signifierait perdre potentiellement de nombreuses commandes au profit de TSMC et son offre très large. Reculer pour mieux sauter ? (Source : Wccftech)