Cooler Master n’a évidemment rien inventé, les Pi Cases sont relativement nombreuses sur le marché et les options ne manquent pas pour qui veut donner une loge à son p’tit bout de PCB, mais rarement chez un grand nom du domaine du boîtier. Réputé pour ses nombreux boîtiers PC, solutions de refroidissements et périphériques, Cooler Master tente ainsi l’exercice du boîtier pour Raspberry Pi, spécifiquement le modèle Pi 4. Étrangement, plutôt que de passer par la chaîne habituelle de distribution, le constructeur a opté pour le Kickstarter pour promouvoir son Pi Case 40 — probablement pour limiter les frais en cas de flop. Les précommandes ouvrent dans moins de 4 jours pour le lancement de la campagne.

Visiblement, beaucoup de bonnes choses en surface pour ce petit objet rikiki affichant 96 x 68 x 28 mm, dont le boîtier en aluminium — renforcé d’un peu de TPU — sera dédié au refroidissement entièrement passif du Raspberry Pi 4 pour en écarter la chaleur et faire en sorte que le CPU n’atteigne jamais (ou presque) la température de throttling de 80 °C. En effet, il suffit d’un overclocking ou d’une tâche bien lourde pour y arriver sans trop de mal, ce n’est pas pour rien qu’on trouve maintenant aussi du mini ventirad spécialement adapté. À voir si le Pi Case 40 tiendra cette promesse. La connectique correspond exactement à celle du Pi 4, on ne la repassera pas en revue, le Pi Case 40 permet aussi l’accès au connecteur GPIO et propose par ailleurs un interrupteur ON/OFF reconfigurable — une fonctionnalité, parait-il, souvent demandée par les amateurs de Raspberry. Enfin, le boîtier est compatible VESA, des attaches seront fournies.

Le prix n’a pas encore été révélé par Cooler Master. Il est néanmoins possible de s’inscrire sur la liste d’attente dès à présent pour profiter d’une remise de 25 % sur le prix de vente au détail au départ de la campagne et l’ouverture des précommandes. La livraison sera gratuite aux USA pour les 100 premiers inscrits, mais rien n’est encore indiqué au sujet d’une disponibilité mondiale.