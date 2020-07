Pas bien difficile sur un marché du datacenter toujours en très forte croissance, Nvidia et AMD en profitent, le premier avec ses GPU, le second surtout avec ses EPYC, en attendant l’entrée en matière d’Intel et de ses GPU Xe, ce qui fera aussi du fondeur le second acteur avec AMD à pouvoir développer un écosystème serveur complet. Pour l’instant, Nvidia domine toutefois toujours largement sa concurrence sur le marché du GPU de serveur, avec une valeur de 2,98 milliards de dollars en 2019 (un marché qui représentait 25 % de son CA en 2018, 27,4 % en 2019 et 37 % à la fin de Q1 2020), environ trois fois plus qu’AMD.

Néanmoins, ce dernier a également sensiblement augmenté ses parts de marchés sur le segment, et il est attendu à ce que le constructeur construise également graduellement son propre écosystème serveur. En tout cas, vu le dynamisme et l’enthousiasme de la demande pour les avancées en HPC et IA, Nvidia et AMD sont plutôt optimistes pour le restant de l’année, en dépit de la contraction économique liée à la pandémie. Par exemple, AMD devrait notamment effectuer d’importantes livraisons de commandes pour sa clientèle durant ce second trimestre. Rappelons aussi l’objectif de l’entreprise de générer 30 % de ses revenus sur le marché du serveur d’ici 2023, on se doute donc des les priorités stratégiques pour les prochaines années.

On ne sait toutefois pas exactement quels sont les projets GPU d’AMD sur ce terrain-ci, pour lutter avec Ampere et Hopper de chez Nvidia, et les futurs Xe d’Intel, de nouvelles Radeon Instinct MI100 et MI200 (à base d’Arcturus ?) ont cependant été nommées récemment dans du code de macOS. Par contre, les choses sont plus précises côté CPU, où on attend les EPYC Genoa à base de Zen 3, qui sont d’ailleurs déjà planifiés pour animer El Capitain et ses deux exaFLOPS en 2023, clairement une année destinée à être importante pour AMD. (Source)