Après l’annonce d’Apple de stopper sous deux ans la production d’ordinateurs portables équipés de CPU Intel au profit de puces de leur cru, et les bruits qui ont suivi, blâmant une mauvaise mise au point de l’architecture Skylake, le public est en droit d’attendre un peu plus de drama. En effet, sortir de l’écosystème x86 est loin d’être une décision simpliste, et nombreux sont les critiques à admirer une telle prise de risque.

Pour aider les programmeurs dans leur tâche de migration des applications, la firme a mis à disposition moyennant 500 $ et la promesse de rendre le précieux appareil par la suite. Le bousin a désormais commencé à être livré, car les premiers retours d’utilisateurs et benchmarks commencent à fuiter en ligne. Pour rappel, ce Mac Mini cache un processeur Apple A12Z, celui-là même intégré dans les iPad Pro de 2020 : un octocore en 7 nm de technologie similaire au big. LITTLE sous ISA ARMv8.3-A 64-bit possédant 128 Ko de L1-D, 128 Ko de L1-I, 8 mégots de L2 mais pas de L3, cadencé sur la tablette à 2,5 GHz maximum (cette valeur étant inconnue sur ce Developer Transition Kit). D’ailleurs, au cas où vous voyiez déjà un MacBook Mini sur cette base, la pomme a été claire : l’A12Z ne servira pas pour un futur MacTruc.

Merci à Pierre Dandumont pour la capture !

Pourtant, la belle en a dans le ventre, avec des fuites la plaçant sur GeekBench au-dessus de la Surface ARM. (~700 points en monocoeur), mais faisant grosso modo part égale en multicœur. Pas mal pour de l’émulation de l’x86, surtout lorsque l’on sait que cet A12Z est en fait composé uniquement une version présélectionnée à la gravure des l’A12X pour ses performances, lui-même âgé de 2 ans. Par rapport au tout nouveau Microsoft SQX développé en collaboration étroite avec Qualcomm, Apple semble bien avoir un coup d’avance. Mais qu’en sera-t-il sur le prochain nœud 5 nm, qui n’est plus si loin que ça pour l’informatique mobile ? Affaire à suivre ! (Source : MacRumors)