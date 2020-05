Nvidia aime Adobe, et Adobe aime Nvidia. Les deux d'ailleurs bossaient déjà conjointement pour promouvoir les fameux portables RTX Studios. En gros, il s'agissait de machines à base de Geforce RTX, et offertes avec un abonnement de 3 mois d'essai à Adobe Creative Cloud. Mais le caméléon et Adobe, c'est une histoire d'amour moderne. Toutefois, les deux ont franchi un cap dans leur relation.

Adobe va lancer la rustine 14.2 de Premiere Pro, et celle-ci va changer pas mal de choses pour les possesseurs de Geforce et de Quadro à partir de la famille Maxwell 2 et la GTX 970. Avec l'encodeur matériel NVENC, le travail d'encodage et de décodage bascule sur le GPU, et se trouve donc accéléré. Le caméléon annonce des gains en temps variables, de x2 à x5 sur une RTX 2060 face à un Core i7-9750H.

L'autre question, puisqu'elle était au centre des interrogations par le passé, est de savoir quel est le degré de qualité des séquences postproduction face à l'encodeur moulinant sur CPU classique. On sait que la première version parue sous Kepler n'était pas top d'un point de vue rendu. Pour la 6è génération qui fut lancée avec les GPU de la gamme Turing, Nvidia avait bien amélioré la chose, proposant au final du 8K30 en H264, H265 et VP9. Mais encore rien en AV1, pour Ampere ?