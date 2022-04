C'est vrai ça, où va le Français moyen quand il utilise le web ? Pour vous on le sait déjà, c'est le comptoir, même pas besoin d'un cookie pour arriver à cette analyse. Mais pour Mr tout-le-monde, on en passe par un rapport d'Alexa qui permet de voir un Top 100 des sites les plus utilisés à la mi-2014 (début juillet quoi).

Comme dans le Top 100 de l'été dernier, on retrouve pas moins de 9 sites d'e-commerce et 7 sites de pr0n, un de moins que l'année dernière. Fait étonnant, leboncoin.fr a détrôné Amazon, en même temps pourquoi payer plein pot ce que l'on peut avoir moins cher et presque neuf ?

Le Top 10 commence par Google avec son moteur de recherche en français et son service global, qui comprend Gmail et G+. Heureusement qu'il y a Facebook pour lui voler la 3e place sinon le Top 3 appartenait à Google puisque le 4e n'est autre que YouTube. On trouve à la suite la coqueluche des étudiants et le fléau des enseignants, Wikipédia suivi d'un Yahoo qui arrive à tenir la tête haute en France et monte dans le classement alors que le service Live de Microsoft descend à la 9e place. Orange chute aussi, comme Amazon relégué à la 8e place derrière leboncoin.fr.

Pour le monde de l'informatique et du hi Tech, 01net était le seul représentant l'année dernière (90e place) et il est aujourd'hui 86e. On trouve aussi Clubic légèrement devant à la 79e place et le Journal du net en 71e place. Tout en bas du classement un nom bien connu fait son apparition, l'ancien Site du Zéro, devenu OpenClassrooms depuis qu'ils essaient de vendre leur certification, rentre dans le Top 100 à la 99e place. On espère bien voir le Comptoir y entrer aussi (et même dans le Top 50) dans les années à venir avec votre aide !

Google.fr Google.com Facebook.com Youtube.com Wikipedia.org Yahoo.com Leboncoin.fr Amazon.fr Live.com Orange.fr Twitter.com Linkedin.com Free.fr Lemonde.fr Lefigaro.fr Ebay.fr Tukif.com Commentcamarche.net Lequipe.fr T.co Parisexe.com Allocine.fr Cdiscount.com Wordpress.com Jeuxvideo.com Nouvelobs.com Meteofrance.com Pagesjaunes.fr Tumblr.com Dailymotion.com Adcash.com Sfr.fr Viadeo.com Programme-tv.net Instagram.com Linternaute.com Ovh.com Xhamster.com Pinterest.com Msn.com Voyages-sncf.com Over-blog.com Stackoverflow.com Ad6media.fr Paypal.com Priceminister.com Societe.com 20minutes.fr Apple.com Pole-emploi.fr Leparisien.fr Fnac.com Lexpress.fr Bing.com Tf1.fr Microsoft.com Xvideos.com Deezer.com T411.me Booking.com Journaldunet.com Reverso.net Credit-agricole.fr Outbrain.com Livejasmin.com Youporn.com Boursorama.com Amazon.com Labanquepostale.fr Vente-privee.com Seloger.com Ovh.net Imgur.com Akamaihd.net Colissimo.fr Wordpress.org Bfmtv.com Pornhub.com Clubic.com Tripadvisor.fr Laposte.net Wordreference.com Rueducommerce.fr Liberation.fr Cpasbien.pe 01net.com Lepoint.fr Doctissimo.fr Zone-telechargement.com Huffingtonpost.fr Adxcore.com Aufeminin.com Googleusercontent.com Aliexpress.com Lesechos.fr Bnpparibas.net Vimeo.com Prestashop.com Openclas s rooms.com Ask.com

Légende : e-commerce , pr0n , médias sociaux