Une news un peu détente pour finir cette soirée du samedi, puisqu'on vous propose un petit classement des 100 sites qui seraient les plus visités actuellement en France d'après le site Alexa.com pile à la mi-2013 (tout début juillet).

Un Top 100 où l'on retrouve par exemple 9 sites de vente par correspondance ou encore... 8 sites pornos, en même temps il n'y en aurait eu qu'un ou deux personne n'y aurait cru à ce classement !

Par rapport au classement à la mi-2012 du même organisme, on note par exemple l'arrivée d'Amazon.fr dans le Top 10 et même directement en 4e position. Une autre surprise dans le Top 10, que certains d'entre vous connaissent peut-être pour avoir eu la douloureuse expérience de l'avoir rencontré : delta-search.com, dont un logiciel malware s'amuse à infester bon nombre d'ordinateurs via une barre de recherche qui se met dans le navigateur et... est particulièrement compliquée à retirer puisque même après désinstallation vous continuez à atterrir systématiquement sur le site delta-search.org à chaque lancement du navigateur. Visiblement, de très nombreux Français y ont eu droit et peinent à s'en sortir après l'avoir rencontré puisque le site est 9e !

A noter pour finir la présence d'un seul et unique site dédié à l'informatique dans ce classement : 01net à la 90e place de ce Top 100.

Google France Facebook YouTube Amazon.fr Google.com leboncoin.fr Orange Windows Live delta-search.com Yahoo! Wikipedia Sfr Freebox Conduit Ask Babylon akamaihd.net yieldmanager.com MSN Pole Emploi bannersdontwork.com Groupe Crédit Agricole Pagesjaunes twitter.com lollipop-network.com EbaY Bing xHamster’s Free Porn Videos DailyMotion Skyrock lollipop-network.com La Banque Postale Comment ca marche Adcash® Advertising Network Cdiscount.com Youporn Programme-Tv.net Meteo France Badoo.com L’Equipe Laposte.net Jeuxvideo.com Ad6media megavod.fr Webcamo.com TF1 Goodgame Studios – Altigi GmbH Pornhub.com Overblog Caisse d’Épargne xvideos.com CAF Prizee.com adserverplus.com Allociné Administration fiscale (Impots) Voila TumblR Microsoft Corporation L’internaute XNXX Galleries La Redoute vehnix.com Aeria Games LiveJasmin.com AdServerPub megacinema.fr Vente-privee.com Price Minister Le Monde Le Figaro Linkedin Société Générale Redtube Voyages-sncf.fr Au féminin Deezer Ask.fm A-telecharger.com openadserving.com Systweak Bouygues telecom vivastreet.com Doctissimo startertv.fr dpstream.net BNP Paribas WordPress.com Crédit Mutuel 01net updatevideos.com snapdo.com cpasbien.me IMbooster official website ParuVendu.fr Vube.com woozgo.fr La Chaîne Météo Rencontrehard.com Trendsonline.biz

Légende : Ecommerce, Pornographie, médias sociaux