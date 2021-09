DeepCool a un nouveau boitier pour vous, il s'appellera G540 et G560. Un seul, parce que derrière ces deux références se cache un seul et même boitier ATX moyen tour avec des caractéristiques parfaitement identiques. Esthétiquement c'est la même aussi, à un petit détail près pas forcément flagrant, mais qui aura sans doute un impact non négligeable à l'usage, il fera donc bon de le savoir. Mais d'abord, les traits communs !

Le G5x0 est un prisme rectangulaire comme on en voit énormément sur le marché, avec les mensurations suivantes : 455 mm en longueur, 230 mm en largeur et 470 mm en hauteur. Il pèse 7,5 kg et est constitué d'acier SPCC, d'ABS et de verre trempé. Vous pourrez y caser plein de bonnes choses, comme une carte mère entre mini-ITX et E-ATX pouvant peupler jusqu'à 7 slots d'expansion, un ventirad qui ne dépasse pas les 175 mm, une carte graphique s'étirant à 380 mm maximum, et une alimentation ATX pas plus longue que 160 mm. Pour le stockage, il faudra se satisfaire de deux baies 3,5" amovibles et deux plateaux SSD 2,5", pas de quoi en faire tout un NAS. La ventilation ? Classique. 3 x 120 ou 2 x 140 mm à l'avant, 2 x 120/140 sur le dessus et 1 x 120/140 mm à l'arrière, en sachant qu'un 140 mm sera préattaché d'usine à l'arrière et 3 x 120 mm ARGB le seront à l'avant. Bref, même s'ils paraissent assez bien conçus, la conception et la constitution de ces G5x0 sont plutôt banales...

Esthétiquement, c'est très sobre et un peu trop quelconque, mais ça reste propre. Le boitier sera disponible uniquement en noir, avec pour seule folie une façade semi-ouverte affichant des motifs de réticule croix, un choix esthétique que l'on commence à trouver aussi sous une forme ou une autre chez d'autres fabricants (un bon exemple serait le 5000D de Corsair), l'ère est un peu moins aux façades pleines ennuyeuses. Et on en arrive donc à ce qui différencie véritablement le G540 du G560, autrement identiques ! C'est très simple, mais pas bien flagrant : l'avant du premier sera doublé de verre trempé, le second ce sera avec du mesh ! Il y a donc fort à parier que l'un d'entre eux respirera moins bien que l'autre, on vous laisse deviner lequel. L'avantage du verre ? C'est que le RGB des ventilos sera mieux visible...

Avec ceci, le prix sera tout de même relativement doux, puisqu'il faudra compter avec un MSRP de 79,99 €, à partir d'octobre. Pour qui n'attend pas de miracle particulier de la part de son boitier, ceux-ci pourront largement faire l'affaire, d'autant plus qu'ils seront assez bien ventilés d'origine.