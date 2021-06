Alors que Lian Li avait parlé il y a quelques mois d'une alimentation pour le format SFX, celui-ci n'avait pas donné de nouvelles depuis, laissant présager que le projet avait fini aux oubliettes. Cependant, ce n'est point le cas, puisque le fabricant a sorti officiellement sa nouvelle boite à électrons aujourd'hui, permettant de faire le bonheur des utilisateurs de tout petits boitiers, souvent en galère de trouver un bloc dans ce format. Faites donc place au bloc SP750, qui vient donc se faire une place dans le marché des alimentations SFX totalement modulaires.

Nous sommes sur un modèle véloce malgré la taille réduite, puisque celui-ci permet de fournir 750 W en 80PLUS Gold, ce qui vous permettra de profiter d'une carte graphique haut de gamme avec un gros CPU en prime, à condition de tout faire rentrer dans le boitier. La ligne +12V est en monorail, ce qui est parfait pour les cartes graphiques gourmandes, et nous avons le droit à des condensateurs qui semblent endurants et efficaces sur le papier.

En revanche, le refroidissement est assuré par un ventilateur de 92 mm, format SFX oblige, qui peut donc s'avérer plus bruyant que des modèles en 120 et 140 mm. Toutefois, l'utilisation d'un boitier en aluminium pourra probablement aider à la dissipation de chaleur, et il est rare d'atteindre plus de 80 % des 750 W, soit 600 W, en consommation moyenne, même sur une grosse configuration. La disponibilité devrait être immédiate pour ce bloc d'alimentation, vendu au tarif de 129,99 € avec une garantie de 5 ans, ce qui pourrait rendre le bloc intéressant, puisque souvent les tarifs sont un peu plus élevés à ce format. Il ne reste plus qu'à voir si dans la pratique, le MSRP sera respecté.