Si un boitier ne vous plaît pas, n'oubliez pas qu'il y en aura toujours un autre pas très loin, l'offre du marché est conséquente (malgré de nombreux clones) et elle se renouvelle aussi très régulièrement, au moins sur la plan esthétique, les innovations en matière de châssis se font tout de même rares. Chez Antec, comme chez d'autres, le mot d'ordre est "à chacun son boitier" ! Vous n'aimez pas la tronche un peu trop agressive du DF600 ? Ni du DF700 ? Ni du DP502 ? Par contre, le châssis FLUX pourrait vous convenir ? Dans ce cas, c'est peut-être le P10 qui sera l'heureux élu !

Il propose à peu de chose près exactement le même châssis FLUX, avec ses qualités et ses défauts, mais l'habillage est tout autre, plus sobre, plus discret, certains diront même "plus classe". Rappelant les boitiers Performance du début des années 2000, le châssis FLUX du P10 a été vêtu d'une coque aux angles bien droits et équipé d'une porte en façade (ça faisait longtemps ça, tient), dont le sens d'ouverture est inversable. Et devinez ce qui s'y cache derrière ? Une baie 5,25", bien entendu, vraiment comme à l'époque !

Le boitier se veut aussi bien ventilé et cherche notamment à favoriser l'apport en air frais pour le GPU, avec des ouvertures sur chaque côté de la façade, dans la partie inférieure du panneau latéral au dos de la carte mère, sous le GPU sur le cache de l'alimentation et évidemment à l'arrière pour l'extraction. Pratiquement tous les emplacements libres sont filtrés et garnis d'usine d'un ventilateur 120 mm sans loupiottes. Enfin, l'autre "plus" du P10, la présence de panneaux d'une isolation acoustique sous la forme de panneau en mousse à l'intérieur sur chaque panneau latéral, la façade et le dessus, ce qui laisse envisager un boitier plutôt silencieux et une vibration potentielle bien absorbée.

Pour un boitier déjà disponible dès 89,99 €, c'est tout de même plutôt pas mal dans l'ensemble, d'autant plus que le châssis FLUX est relativement spacieux, bien qu'un peu spartiate, sans agrément de confort particulier. Dommage aussi d'avoir encore négligé l'USB-C... C'est un concurrent d'alternatives comme le Design Define R5 de Fractal ou son Define 7 Compact, ou encore le Silent Base 600 de bequiet!.