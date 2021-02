Le constructeur Enermax lance un nouveau boitier nommé MAKASHI II. Pour rappel, la marque nous avait donnée quelques illusions avec son LIBLLUSION LL30 arrivé en mai de l'année dernière. Ce n'est pas tout puisque les MARBSHELL s'étaient invités à la fête, avec toujours plus de RGB et une recette qui marche, pour le grand plaisir des amateurs de produits tuning. Ah oui, il y a aussi eu du ventirad, avec les ETS-T50 AXE et quelques alimentations avec les Cyberbrown. Pour cette fois-ci nous avons le droit à un nouveau MAKASHI qui propose tout ce qu'il faut pour monter une configuration digne de ce nom, alors qu'apporte ce nouveau venu ?

C'est un gros joujou que nous avons là, avec un produit supportant un format de carte mère allant jusqu'au E-ATX. Vous pourrez donc caler du lourd dans ce Enermax et faire rugir votre Threadripper sans problème, bien que positionner un tel CPU dans un boital entrée de gamme ne soit pas forcément la meilleure solution. Niveau stockage n'est très bien fourni, il est possible d'installer 6 périphériques en 2.5" ou bien deux en 3.5", ce qui laisse de la marge. Pour le refroidissement, vous avez la liberté de mettre 8 ventilateurs en 120 mm, dont trois à l'avant et trois au top. C'est donc nickel pour du watercooling et vous pourrez sans soucis utiliser deux radiateurs 360 mm pour refroidir votre configuration. Niveau GPU vous pourrez positionner un de 410 mm de longueur, autant dire tout ce qui se trouve sur le marché. Pour le refroidissement du processeur, le ventirad ne pourra pas dépasser 161 mm de hauteur, ce qui est largement suffisant. Le front panel est équipé d'un port USB 3.2 Gen 1, de deux ports USB 2.0, des prises audio habituelles et enfin, d'un bouton de contrôle du RGB.

Ce boitier ne s'en sort pas trop mal, avec un tarif annoncé à 69,99$ et un look à la mode, il devrait sans soucis trouver place au sein de la palanquée de références disponibles sur le marché. On trouve un éclairage RGB contrôlable avec les différents logiciels connus (ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB FUSION, MSI Mystic Light...) et des spécifications agréables, qui permettent de monter à peu près tout ce que l'on veut niveau cooling. Face à la concurrence, on pourra le comparer à titre d'exemple à des modèles comme le Xigmatek Eros ou même le Cooler Master MasterBox MB510L. Le choix se fera en fonction de vos gout et de vos exigences, se décider sur le boital est toujours difficile, tiraillé entre look et fonctionnalités, mais cela reste sans aucun doute bien subjectif.