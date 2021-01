En début de semaine, Antec a lancé un nouveau boîtier assez bien équipé. Pour rappel, la marque avait présenté beaucoup de références, avec un NX410 assez sobre, embarquant juste ce qu'il faut de RGB, le tout dans un format assez compact. Ce n'est pas tout, puisque nous avions aussi eu le droit à une révision du P82 Flow, avec un passage en V2, qui ajoute un contrôleur ventilateur disponible via le front panel - toujours utile. Par contre, le boital dont nous allons parler aujourd'hui est tout beau, tout neuf, avec un look à la mode de ce que l'on fait maintenant. On vous présente le DF700 FLUX, avec sa façade aux formes originales et son traditionnel verre trempé.

C'est donc un boîtier au format moyen tour, prenant en charge les mobales ATX au maximum, que nous allons passer en revue. La partie supérieure de ce modèle est équipée de trois emplacement 120 ou deux en 140 mm et la face avant de trois supplémentaires pour du 120/140 mm. Bien entendu, un 120 mm supplémentaire sera positionnable au cul de la bestiole, de quoi extraire un peu plus l'air chaud dégagé par les composants. Un ventilateur avec un contrôleur ARGB est fourni avec ce DF700 FLUX. Au niveau du matos, vous pourrez installer un ventirad avec une hauteur maximale de 17,5 cm et une carte graphique de 40,5 cm de long, donc presque tout ce qui se fait sur le marché. Niveau stockage, on trouve deux baies 3.5", un support supplémentaire 3.5" et enfin, trois support 2.5" en plus, donc beaucoup de place pour installer des périphériques. Les connectiques sont assez limitées, avec seulement deux ports USB 3.1 et de quoi brancher du matériel audio. On aurait franchement pu en espérer un peu plus, avec par exemple un Type-C ou bien un port de carte SD.

Le prix de l'engin a été dévoilé il y a peu de temps, avec un tarif pour l'europe fixé à 86 euros. Face à la concurrence, on pourra confronte ce nouveau joujou à des produits comme le Kolink Inspire K6 ou bien le Enermax LIBLLUSION LL30. Si vous préférez la sobriété, il sera possible de se tourner vers un Pure base 500 par exemple, on ne manque pas de choix. Reste que ce nouveau Antec propose ce qu'il faut pour intéresser certains acheteurs puisque la sélection d'un boîtier est toujours une étape assez subjective. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce Antec, on vous donne rendez-vous sur le lien ci-dessous.