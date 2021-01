Partenaire fidèle d'AMD, ASRock a encore étoffé son offre de PC très petit format construit autour d'une plateforme AMD, la concurrence émergente face à la domination des NUC d'Intel sur ce segment. À l'actif récent du constructeur, ses 4X4 BOX et les derniers Mars 4000U, exploitant tous deux des Ryzen 4000U Renoir, mais dans une forme compacte différente. Après la planète rouge, direction la reine de notre système solaire : Jupiter, le nom choisi par ASRock pour sa nouvelle série.

Celle-ci exploitera cette fois-ci un chipset X300 d'AMD, conçu spécifiquement pour le marché SFF. Contrairement à l'A300, celui-ci supporte l'overclocking (fréquences et tension débloquées) et la bifurcation PCIe, comme le chipset desktop X370. Est-ce que ça fera soudainement d'une machine Jupiter X300 un foudre de guerre ? Non, certainement pas. La finalité de ce genre de mini-PC reste la bureautique et un usage multimédia modéré, puisqu'il faudra évidemment se satisfaire de l'IGPU Radeon de l'APU que vous y mettrez et compter avec les limitations d'une ventilation assurée par un combo blower/radiateur en cuivre. Par contre, il n'est pas question ici d'une puce basse consommation soudée au PCB de la carte mère, puisque le socket AM4 du Jupiter X300 pourra accepter un vrai APU desktop Ryzen 2000, 3000 ou 4000, jusqu'à un TDP de 65 W ! Les performances ne seront donc évidemment pas les mêmes qu'avec un Ryzen 0000U limité à 15/25 W.

Bref, il y a déjà de quoi en faire une belle petite machine pour de la bureautique à la maison ou en entreprise, ou pour le salon à côté de la TV, le tout dans un boitier discret d'un litre seulement et pouvant être attaché à l'arrière d'un écran grâce à sa fixation VESA. Notez que le Jupiter X300 existera aussi en version compatible DASH et TPM. Aucun prix ni de disponibilité n'ont été spécifié par ASRock.