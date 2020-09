Des barebones à customiser en AM4, il n'y en n'a pas eu 100, mais le plus connu fut le Deskmini A300 chez ASRock. Toutefois c'était la boite seule avec la carte mère et le refroidisseur, il fallait acheter le processeur, la RAM et le stockage pour avoir une machine complète. Les dimensions, même légères, étaient supérieures aux NUC, des références dans le domaine de l'encombrement.

Et puis AMD a lancé ses Ryzen 4000U, des puces portables basées sur Zen 2 et des coeurs Vega 7nm. Désormais, ASRock est le second, à proposer un "NUC" compact, avec un CPU préinstallé de la série U. La firme les a appelés 4x4 BOX-4000, et chaque référence porte le nom du CPU qui lui est associé. Regardons ce qu'il y a dans cette petite boite de 11.7 cm x 11 cm x 4.8 cm :

kicé 4x4 box-4800u 4x4 box-4500u 4x4 box-4300u CPU 4800U 8c/16t à 1.8/4.2 GHz 4500U 6c/6t à 2.3/4 GHz 4300U 4c/4t à 2.7/3.7 GHz GPU Vega 8 à 1.75 GHz Vega 6 à 1.5 GHz Vega 5 à 1.4 GHz RAM 2 slots SO-DIMM DDR4 3200 64Go max pareil eh oué STOCKAGE M.2 2280 (SATA ou NVMe) et 2.5" SATA 6Gbps la même en couleur SANS FIL WiFi 6 et BT yes youpi ETHERNET Realtek 1 GbE + 2.5 GbE idem medi en verlan USB 1xUSB 3.2 Gen 2 Type-A, 2 Type-C, 2xUSB 2.0 Type-A same emas VIDEO 1xDP 1.2a, 1x HDMI 2.0a, 2xDP1.2a ça ne change pas non plus

Comme vous le voyez, ce sont des machines propres, et bien équipées, on regrettera peut-être le manque de ports USB, qui peut se révéler insuffisant pour certains. Mais pour une fois, l'hégémonie Intel est bousculée par des puces qui n'ont rien à lui envier, bien au contraire. Malgré tout cela, ça reste trop peu, mais avec le PN50 d'ASUS, il y a désormais deux loups dans la bergerie !