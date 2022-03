Quelle est loin la « grande » époque des boitiers Dark Fleet et Performance chez Antec, des solutions qui avaient au moins le mérite de chercher à innover un peu et faire l'effort de se démarquer de la concurrence, mais ça c'était avant. Antec est clairement devenu un grand adepte du moindre effort et la grande majorité de son travail se résume aujourd'hui à animer un catalogue de boitier de milieu de gamme entre 40 et 80 €, et dont les exemplaires sortent pratiquement tous du même moule, et ce à un rythme de surcroit relativement soutenu. Il faut dire que ce n'est pas bien difficile, il suffit de jeter un œil aux DF600, DP502, P10 ou encore le DF700 pour se rendre compte qu'il s'agit essentiellement du même boitier, mais à chaque fois avec une façade différente... Qu'en est-il alors pour le « nouveau » DF800 FLUX de 2022 ?

Eh bien, c'est la même, pardi, 0 effort hormis pour avoir dessiné un nouveau visage ! Prenez un FLUX, n'importe lequel, collez-lui une nouvelle façade restrictive et à l'esthétique (subjectivement) douteuse, et voilà ! Bon allez, un petit effort de notre part tout de même pour ceux qui n'ont encore jamais vu de boitier FLUX. Le DF800 mesure 479 x 220 x 488 mm, il possède un châssis capable de loger de la mobale ATX et suffisamment spacieux pour n'avoir absolument aucun problème à accueillir le reste des composants d'une configuration complète dans leur version la plus imposante respective sur le marché.

Il y a aussi une cage pour installer 3 disques durs 3,5" sans outil (convertible en 2 x 2,5"), ainsi que 3 emplacements pour des SSD 2,5". Comme souvent chez Antec, plusieurs ventilateurs sont inclus, à savoir 3 x 120 mm ARGB à l'avant, 1 x 120 mm sur le couvercle de l'alimentation et 1 x 120 mm à l'arrière. L'avant peut aussi accueillir du 140 mm et le dessus du 3 x 120/2 x 140 mm. Par conséquent, il y a également la place qu'il faut pour de l'AIO jusqu'à 360 mm. Enfin, ne cherchez rien de spécial côté I/O, là aussi c'est le service minimum avec 2 prises USB 3.0 Type-A et les jacks audio habituels.

Pour se l'offrir, il faudra se délester de 93 € TTC, ce qui commence tout de même à faire un peu cher pour un boitier de ce standing et qui n'apporte rien de particulièrement fantastique... Mais bon, on se doute qu'il peut très bien faire l'affaire et qu'il arrivera certainement à en séduire quelques-uns.