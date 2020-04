Cela faisait un moment que l’on n’avait entendu parler des alimentations de la marque, Antec se focalisant actuellement un peu plus sur la sortie de boîtiers en tout genre, comme son P120 ou bien le NX1000 que nous avions eu en test. Après avoir introduit en 2019 ses gammes NeoECO Gold et Classic, la marque revient à la charge avec une proposition plus solide et bien plus haut de gamme. Nous avons donc devant nous les Antec Signature 80 PLUS Platinum et Titanium, avec un bloc 100 % modulaire, au look sobre et élégant.

Cette gamme viendra proposer une alternative aux autres gammes d’alimentations Antec, les HCP ainsi que HCG, la première étant destinée aux professionnels et la seconde aux gamers. La gamme Signature est en quelque sorte une série spéciale, plus haut de gamme sur le papier et donc en théorie plus performante. On retrouve donc le blabla redondant sur les condensateurs japonais et la qualité des matériaux premium, classique pour mettre en avant le produit. Nous sommes d’ailleurs en face d’une base PRIME de chez Seasonic, comme cela est le cas sur d’autres alimentations Antec.

D’après le test de nos confrères de chez Techpowerup, ces alimentations utilisent d’ailleurs un bloc quasi identique en tout point aux Prime TX-1000 et PX-1000 de chez Seasonic. Le bloc est équipé des protections habituelles contre les surtensions (OCP, OVP, UVP, SCP, OPP, OTP, SIP, NLO) et est fourni avec une garantie de 10 ans. Nous sommes au final sur des spécifications identiques, donc un produit de grande qualité, sauf qu’il est important de soulever que Seasonic propose tout de même 2 ans de garantie en plus sur sa gamme Prime.

L’alimentation est refroidie par un ventilateur de 135 mm au fonctionnement semi-passif, qui s'activera dès 30% de charge, ce qui devrait préserver nos oreilles, mais aussi la durée de vie du moulin. Difficile de faire une comparaison viable avec les anciennes Signature, puisque celles-ci n’ont pas été ressorties du placard depuis 2008. Outre le fait que ces nouvelles versions soient équipées des standards actuels en matière de conception, on notera qu’elles proposent un mode OC Link permettant de coupler deux alimentations. Ce type de fonction peut permettre de contrôler et d’alimenter les configurations les plus exigeantes souvent avec du multigpu en pagaille. Alors oui, cette utilisation reste quand même marginale lorsque l’on sait qu’une capacité de 1000W est déjà overkill pour la plupart des configurations.

Ces alimentations sont proposées à un tarif de départ de 229,99 $ pour le modèle 1000 W Platinum, de 269,99 $ pour 1300 W en Platinum, en terminant à 279,99 $ pour la 1000 W Titanium. Le produit pourra donc sembler quand même assez cher face à la PX-1000 qui se trouve dans les 270 euros. Bien que la conception de ces alimentations Antec soit bonne, elles n’apportent malheureusement pas vraiment de grandes nouveautés, mis à part l’OC Link. Une sortie est prévue pour le mois de mai aux États-Unis et il faut s’attendre à un possible lancement plus tard pour l’Europe.