Un petit mot pour vous prévenir qu'Antec a étoffé son énorme catalogue avec deux nouvelles références. Il s'agit des versions intégralement blanches des boitiers FLUX DF700 et DF800 : les DF700 White et DF800 White. Le premier nommé avait été dévoilé en janvier 2021, l'autre ne date que de mars dernier et ils n'existaient jusqu'à présent qu'en noir. Profitons-en tout de même pour rappeler qu'il s'agit de boitiers modernes relativement basiques et qui sortent pratiquement du même moule (comme une bonne partie du catalogue récent d'Antec, en fait). Ce qui distinguera avant tout ces boitiers des autres, c'est leur façade au style géométrique avec plus ou moins de mesh et que l'on aimera ou pas.

Chacun de ces boitiers dispose de la place requise pour une configuration déjà assez sympathique et pouvant être relativement volumineuse, y compris avec du watercooling. La ventilation d'origine est aussi plutôt bien pourvue, avec pas moins de 5 ventilateurs 120 mm inclus, dont trois sont ARGB. Le panneau des I/O est toutefois très spartiate et ne propose pas d'USB-C. Enfin, voilà, ce n'est pas du boitier de folie, mais ça permettra déjà de faire de belles choses et suffira déjà largement à certains. On ne connait pas encore les prix du DF700 White, tandis que le DF800 White a été référencé pour 114 €. Les modèles originaux furent respectivement introduits pour 86 et 93 €. Ça fait tout de même un peu cher le coup de peinture, non ?