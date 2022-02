NZXT avait lancé son H1 il y a presque deux ans, son boitier H1 pour cartes maman mini-ITX, et dont le design tout en hauteur n'était pas sans rappeler celui du Shift de Phanteks. Il était fourni avec un bloc Seasonic 80PLUS or de 650 w et d'un AIO de 140 mm venant du Kraken M22. Le tout était commercialisé au prix de 349 €. Retrouvez le test ici dans nos colonnes. Presque deux ans plus tard, le refresh arrive, et il diffère un peu quand même du modèle originel.

Si la philosophie demeure identique, à savoir un boitier tout en hauteur, il prend un peu plus de place, puisque sa capacité interne passe de 13 à 15.6 litres. De 388 mm de hauteur x 187 mm d'un côté de la base (il est carré), on passe à 405 mm de hauteur x 196 mm de base. Cet élargissement permet surtout de coller des cartes graphiques dont le refroidissement dépasse les 2.5 slots, qui était la limite de la v1. Le bloc également suit cette tendance, puisque NVIDIA et AMD recommandent des blocs de 750 W pour encaisser leurs derniers GPU, et surtout les pics de consommation tels que nous les avons relevés (c'est même 850 W pour la RTX 3090FE). Le riser fourni, source de déboires dans la v1, est désormais capable d'encaisser les GPU PCIe 4.0.

Le reste des apports est de moindre importance au final, un USB type-A est placé en plus sur le panneau des connectiques avant, il y a un moulin d'extraction dans le compartiment GPU, les câbles du bloc sont déjà agencés et scellés, et c'est à peu près tout ce qu'il faut retenir. Aux USA, le bouzin est attendu pour le 21 février, pour 399.99 $, c'est donc un refresh qui se paye, rien n'est gratuit !