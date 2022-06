La gamme Observatory de Kolink est déjà plutôt large, elle compte à ce jour pas moins de 8 modèles, globalement tous basés sur l'exact même châssis. Mais le constructeur a encore trouvé un moyen pour étoffer facilement cette série, avec une version de l'Observatory Y à la gloire d'AMD : l'Observatory Y AMD SE ! En vérité, il s'agit à 99 % du même boitier, mais la vitre à l'avant et latérale, ainsi que le panneau en acier ont été tatouées d'un logo AMD et du nom de la marque, ce qui ne manquera peut-être pas d'interpeller certains fans de la Team Rouge. Il ne lui manquerait plus qu'une petite signature de Lisa. Étant donné que c'est un boitier dont nous n'avions jamais parlé auparavant, saisissons l'occasion pour le faire rapidement !

L'Observatory Y servant de base est un boitier ATX moyen tour se voulant premium et relativement spacieux. Il mesure 471 x 231 x 488 mm et est une construction faite d'acier SPCC de 0,7 mm, de (beaucoup de) verre trempé de 4,0 mm (par ailleurs, la vitre latérale est gondée) et de plastique ABS. Dedans, vous pourrez y mettre une mobale jusqu'à l'E-ATX et sur laquelle pourrons s'installer GPU de 38 cm de long (possibilité de faire du vertical avec un kit vendu séparément) et ventirad de 17,5 cm de haut. Pour le stockage déporté, il faudra se satisfaire d'un emplacement convertir 2 x 2,5/3,5" sous la forme d'une baie amovible et de trois emplacements fixes pour SSD 2,5". L'alimentation, elle, devra être aux dimensions ATX standards.

Le boitier se veut être bien ventilé, avec 3 x 120/140 mm à l'avant, 3 x 120/2 x 140 mm sur le dessus, 1 x 120/140 mm à l'arrière et 2 x 120 mm sur le couvercle du compartiment du bas. Pour garantir l'accès à l'air frais de ces derniers, des ouvertures ont été prévues sur le côté. Ne sont filtrés que le dessus et le dessous du boitier. L'Observatory Y est livré d'origine avec 4 moulins de 120 mm Umbra ARGB PWM. Forcément, là où il y a de la place pour du ventilateur, vous y trouverez aussi la place qu'il faut pour du radiateur, de 120 à 360 mm selon l'emplacement. Les I/O sont un poil meilleur sur cette version AMD par rapport au boitier standard, puis qu'au port USB 2.0 et aux deux ports USB 3.0 (3.2 Gen1) a aussi été ajouté une prise USB 3.2 Gen2 Type-C !

Cette version à la gloire d'AMD de l'Observatory Y de Kolink vous coûtera 139,90 €, soit grosso modo le même prix que le boitier original toujours disponible dans le commerce. Encore heureux vu que le matériel est resté très majoritairement le même, hormis pour la petite retouche esthétique et l'ajout (appréciable, certes) d'USB-C 3.2 Gen2. La disponibilité est annoncée comme étant "prochainement".