Encore du boîtier, on ne manque pas de nouveautés en ce moment, entre le petit dernier de chez Gigabyte, l'Atomic de chez Aerocool ou bien de nouveaux potentiels produits arrivant chez Corsair, vous avez du choix. À priori Enermax aurait aussi une nouvelle proposition de boîtier, avec un design assez original. La marque nous avait présenté de nouveaux ventirads il y a quelques temps, mais aussi son boîtier LIBLLUSION LL30, qui n'était finalement pas si convaincant que ça. Le produit dont nous allons vous parler aujourd'hui se nomme MarbleShell et est doté d'une façade pleine de formes géométriques, éclairée au RGB.

Enermax a annoncé ce nouveaux boîtier il y a peu, deux formats sont disponibles, du Micro-ATX et du ATX standard. La particularité de ce modèle, d'après la marque, est sa façade avec ses formes originales permettant en même temps l'entrée de l'air et donnant la possibilité d'admirer le bel éclairage RGB présent. Oui ce MarbleShell a quand même la décence d'embarquer trois moulins 120 mm de base en façade, tous équipés de loupiotes, de quoi refroidir et donner du style - ou pas - à la configuration. Ce n'est pas tout, un autre ventilateur 120 est déjà monté de base en extraction arrière et il sera possible de rajouter deux moulins au top, en 120 ou 140 mm, autant dire que cette série est bien ventilée.

Il sera possible de faire passer des ventirads de 175 mm de hauteur et des GPU de 357 mm de long, à vous donc les gros dual-tower et les GPU tri-fan - ne vous privez pas ! Le watercooling sera aussi de la partie, puisque vous aurez la liberté de pouvoir positionner un 360 mm à l'avant, un 240 mm au top et un 120 à l'arrière, de quoi faire un jolie boucle custom. Petit plus sympathique, un hub pour ventilateur est directement présent et vous permettra de brancher vos ventilateurs, ce qui a le mérite d'être bien pratique quand même. Au niveau des connectiques, vous trouverez deux ports USB 3.0 et deux ports USB 2.0, en plus des habituels jacks. Un bouton de contrôle des leds est aussi présent. Pour le stockage, une cage HDD avec deux emplacements compatibles 3.5" et 2.5" est présente, ainsi qu'un slot 2.5" au dos du boîtier. Vous pourrez également positionner trois périphériques en 2.5" au niveau du cache alimentation, ce boîtier donc bien équipé et vous laisse pas mal de possibilités.

Esthétiquement, cette série a quand même des atouts et ressemble fortement à un Corsair Spec-05 croisé avec un 275R Airflow, le tout fortement éclairé au RGB. Un cache alimentation est présent ainsi qu'un panneau en verre trempé transparent, mettant en valeur le build. Ces nouvelles références seront proposées à un tarif de 69,99 euros pour le MS20 noir, 74,99 euros pour le MS30 noir et enfin 79,99 euros pour la version blanche - pas mal la surtaxe couleur. Ce tarif place ces MarbleShell en face d'une multitude de modèles comme le Kolink Bastion RGB, le Xigmatek Beast RGB ou bien Abkoncoe Cronos 510S. Pour être honnête, la différence majeure entre ces modèles se joue essentiellement sur l'esthétique, un choix très subjectif. Comme on dit, les gouts et les couleurs, cela ne se discute pas ! Ou presque, non ?