De premières images d’un Corsair 4000D signé Corsair ont commencé à circuler sur la toile. Le boîtier n’a pas encore été annoncé, mais il a récemment temporairement été référencé en plusieurs déclinaisons outre-Atlantique chez Amazon, avant de disparaître, sauf pour l’une des 4 versions. Attention, contrairement à ce que sa nomenclature pourrait suggérer, ce 4000D n’est clairement pas un successeur de l’énorme 1000D pouvant loger deux configs, que nenni !

Le début d'une nouvelle nomenclature ?

Tout d’abord, le 4000D sera un boîtier ATX moyen tour mesurant 452,8 x 228,6 x 466 mm avec 7,8 kg seulement. Plutôt sobre, une apparence assez banale, mais premium et très « Obsidian » dans sa forme, le 4000D ne tranchera toutefois pas beaucoup (du tout ?) du look typique d’un boîtier contemporain. Il sera décliné en versions blanches et noires, au choix avec une façade pleine ou perforée, tout le reste parait être identique. On observe 3 emplacements 120 mm à l’avant, 2 x 140/120 mm pour le dessus et un 120 mm inclut en solo à l’arrière - ce qui fait évidemment autant d’espace pour des radiateurs pouvant aller jusqu’à 240 et 360 mm selon l’emplacement. Toutes les prises d’air sont filtrées avec des éléments facilement amovibles, ainsi que celle pour l’alimentation.

L’intérieur banal…

… mais filtré comme il faut.

On distingue aussi un emplacement vertical dual slot pour le GPU, 2 supports SSD 2,5" et deux cages 2,5/3,5". Le panneau avant des I/O est particulièrement allégé, puisqu’il ne comprend qu’un seul port USB 3.0, un port USB 3.1 Type-C, le combo de jacks audio, un bouton reset et on/off. La vraie nouveauté du boitier réside du côté de la gestion des câbles, pour laquelle le 4000D proposera un « nouveau » système maison nommé RapidRoute et 2,5 cm d’épaisseur derrière la carte mère.

La précommande amazonienne l’affichait à 80 $ pour une disponibilité en septembre. Un renouveau pas inintéressant de l’entrée de gamme Corsair ? (Source)