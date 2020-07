Aerocool est connu pour ses boîtiers au design gamer et propose souvent des produits assez abordables. La marque avait annoncé en juin son nouveau châssis moyen tour "Prime", une tour assez compacte et équipée de RGB. La société avait aussi lancé en 2019 le très original Klaw et les AirHawk / NightHawk Duo. Ce n'est pas tout, nous avions aussi eu le droit à du ventirad avec son Cylon 4-F. Vous aimez le goût - le visuel pardon - du verre trempé et des luminaires ? Alors vous allez aimer l'Atomic - drôle de nom - avec son look assez sobre, mais teinté de RGB.

Et non, on pouvait pourtant croire avec son appellation qu'il puisse s'agir d'un produit aux formes extravagantes, tel un In Win croisé avec un artiste peintre avant-gardiste, mais non, vous voilà en face d'un cube. Aerocool c'est pas cool ? Ah bah si quand même, le boîtier est assez petit pour du Micro-ATX avec ses dimensions de 230 x 390 x 403.5 mm et pourra sûrement vous accompagner partout durant vos LAN-Party - comment ça il vous faut du Mini-ITX, vous pensiez que l'on faisait comment avant ?

Pour le refroidissement, bon, vous avez de quoi faire avec un énorme moulin 200 mm à l'avant qui viendra refroidir votre PC en sueur durant votre partie de CS-GO (il en aurait bien besoin en ce moment...). À l'arrière c'est plus simplet, un 120 mm est fourni et se trouve positionné en extraction, un peu light quand même pour une configuration assez dense. Il sera possible de rajouter deux moulins au top, en 120 mm ou 140mm, de quoi faire quelque chose de proportionnel niveau flux d'air avec le moulin avant. Vous pourrez faire du watercooling, en positionnant un radiateur de 240 mm au top et un 280 mm à l'avant au maximum, un AIO suffira largement vu la gamme du boîtier.

bam, bam, bass nation, RGB tuninge !

Pour le reste, on trouve une cage HDD sous le cache alim, qui pourra accueillir deux 3.5'' ou trois 2.5" et un slot arrière pour SSD 2.5". Le boîtal est compatible avec les ventirads de 185 mm de haut, largement de quoi faire passer tout les radiateurs du marché et pourra aussi accueillir les cartes graphiques de 347 mm de long, ce qui permet donc de mettre de gros GPU en tri-fan. Bon le produit pour de l'entrée de gamme paraît bien équipé, on retrouve des caches pour les passes câbles et de quoi faire un rangement Atomic (pardon pour cette blague de bas niveau).

Pour les connectiques, c'est du basique, avec deux ports USB 3.0, les prises audio habituelles et les boutons RESET/POWER. Ah si, il y a un bouton de contrôle des leds, pour faire tourner la boule disco. À propos de features useless, vous pourrez même mettre la carte graphique à la verticale, de quoi oublier le bon sens du flux d'air, mais ça aura le mérite d'impressionner vos coupains. Bon c'est dommage, nous n'avons pas encore de tarif, mais le Atomic sera prochainement disponible chez la plupart des revendeurs. Normalement c'est un boîtier budget, puisque annoncé comme tel par la marque, ce sera donc en théorie une bonne concurrence au Cooler Master MasterBox Q300L ou bien au Kolink Citadel.