Ah les boîtiers, il en sort souvent ces temps-ci. Après vous avoir présenté hier l'Atomic de chez Aerocool, au tour de GIGABYTE de nous présenter un nouveau modèle, un poil plus sobre. La marque avait rafraîchi sa DDR4 AORUS au mois de mai en la faisant passer à 4400 MHz et a lancé il y a peu plusieurs cartes mères utilisant le chipset B550. Vous pouvez aller consulter - si l'envie vous prend - les tests des AORUS B550 PRO et B550I PRO AX sur le Comptoir. Revenons à nos moutons, cette fois-ci c'est un boîtal nommé C101G qui a été aperçu comme référencé chez certains revendeurs.

Nous voici donc devant un produit bien sobre et de couleur noire - bon, peu être trop pour certains. La boîte est au format moyen tour et est compatible ATX. Ce C101G prendra quand même un peu de place avec ses dimensions de 465 x 270 x 500 mm et sa masse de 4,14 kg. Au niveau du stockage, on trouve deux emplacements 3.5" compatibles 2.5" et trois emplacements 2.5", dont un au dos du boitier. Cela en fait donc une machine assez bien équipée sur ce point et vous ne devriez pas vous retrouver limité par le nombre de périphériques pris en charge.

Au niveau du refroidissement, c'est assez bien fourni, avec la possibilité de caler deux moulins au top et trois à l'avant, en 120 ou 140 mm. L'habituel 120 mm arrière viendra se rajouter pour l'extraction de l'air chaud, dommage qu'aucun ventilateur ne soit embarqué de base, comme cela est le cas sur d'autres références concurrentes. Il sera possible de faire passer un ventirad de 175 mm de hauteur et une carte graphique de 355 mm de longueur, autant vous dire que presque toutes les références pourront passer. Bon, vous aurez aussi la possibilité de faire du watercooling, franchement pourquoi pas, le boîtier est assez bien aéré et propose une compatibilité avec un radiateur 360 mm à l'avant et un 240 mm au top.

Au niveau du design, ce modèle reprend la pâte visuelle de ce que l'on connait des gammes GIGABYTE avec ses artworks géométriques visibles sur le cache alimentation. Un beau panneau en verre trempé viendra en plus mettre en valeur toute la configuration. Pour les connectiques, c'est assez maigre, un unique port USB 3.0 et deux ports USB 2.0 - on se croirait presque 7 ans en arrière. Bon, il ne faut pas s'en faire, il y a un bouton pour les loupiotes, si ça c'est pas du luxe ! Malheureusement, nous n'avons aucune information sur une éventuelle sortie en France pour le moment. Avec son tarif de 259 yuan, donc environ 32 euros chez nous - sans les taxes et tout le blabla - ce boîtier est très attractif. Son placement budget et ses spécifications le confrontent directement à une multitude de boîtiers, au Aerocool Shard RGB par exemple ou bien à des un peu plus onéreux comme le Enermax Makashi MK50. On pourra aussi citer le Zalman R2, qui parait assez similaire dans sa conception et assez low-budget.