Destroy All Humans, and all GPU ?

Sorti il y a bien longtemps, Destroy All Humans est reviendu le 28 juillet relifté comme une ancienne miss passé sous Botox. Le chirurgien, alias l'Unreal Engine 4, lui confère un look sympa, un peu cartoonesque, bref, le jeu ne se prend pas au sérieux pour deux sous. La question que l'on se pose, c'est de savoir s'il tourne bien sur les cartes modernes. On a une réponse en provenance de Gamegpu.

La réponse est oui. En 1080p, la Radeon VII est la plus rapide, certes de peu, des Radeon, ettout ce monde reste calibré autour de la RTX 2070. RX Vega 64 et GTX 1080 restent soudées, tandis que la RX Vega 56 collant la RX 5600 XT sont un petit peu détachées de la GTX 1070 Ti et RTX 2060. Plus bas, il faut la RX 590 pour battre la GTX 1060.

En 1440p, ça se complique pour les Radeon, la Radeon VII reste collée à la RTX 2070, tandis que la RX 5700 XT égale la GTX 1080, et reste en deça de la RTX 2060 SUPER, mais devant la RTX 2060. Cette dernière est par contre devant toute autre Radeon, incluant la RX 5700, 5600 XT et RX Vega.

En UHD, enfin, la situation est identique au 1440p, le classement ne change pas même si ça se resserre du fait de moyennes plus basses généralement. On n'ets pas spécialement surpris de ces scores, l'UE4 étant traditionnellement plus favorable aux Geforce qu'aux Radeon, a contrario de l'UE3 en son temps. Ci-dessous, une vidéo de gameplay avec notre Tomiche national !