Umm, les boitiers, ces belles carcasses de tôles que l'on aime tant et qui permettent de mettre en valeur nos configurations. Enermax pense à vous en annonçant son LIBLLUSION LL330, un bon gros boitier rempli de RGB. Oui, tout plein de loupiotes pour vous ambiancer lors de vos parties folles sur votre BR préféré (ah vous ne faites pas ça ?). La marque aime les boitiers, comme le montre le lancement de pas mal de références sur le marché - en une année a peine - comme le SABERAY ADV ou bien le Makashi MK50.

La marque ajoute donc un modèle moyen tour à son catalogue avec cette nouvelle référence LIBLLUSION LL30. Le produit accepte un format ATX au maximum et propose des dimensions de 424 x 205 x 480 mm pour une masse de 5,69 kg. Ce boital est équipé de tout ce qui fait un boitier moderne, cache alimentation, façade très design et RGB dans tous les sens. Le fait de ne pas avoir utilisé de verre en façade pourra peut-être permettre une meilleure prise de l'air et donc un théorique meilleur refroidissement. Il sera possible de mettre trois ventilateurs 120 mm à l'avant ou bien 2 moulins de 140 mm, afin de refroidir au mieux la configuration. Au top, vous trouverez aussi deux emplacements compatibles 140 ou 120 mm (au choix) et à l'arrière un 120 mm. À noter qu'un hub intégré est présent permettant de connecter et contrôler jusqu'à 6 ventilos.

Deux moulins lumineux Squa RGB sont présents dans le boital, on aurait aimé peut-être un peu plus afin de permettre un bon refroidissement. Vous comprendrez que tout a été misé sur le RGB, puisqu'un bouton de contrôle proposant 13 effets a été positionné sur le front panel. Bien sûr, il sera aussi possible de monitorer toutes ces leds avec votre logiciel favori, que cela soit RAZER CHROMA, AURA SYNC ou bien MYSTIC LIGHT. Accessoirement, ce front panel pourra aussi servir à brancher quelques périphériques via deux ports USB 3.2 Gen1 et deux ports mini-jack pour l'audio.

Vous voulez mette de la flotte dans votre PC ? Sachez que ce modèle permettra la prise en charge d'un radiateur jusqu'à 360 mm à l'avant, 280 mm au top et 120 à l'arrière. Vous aimez stocker tout plein de films ? Trois emplacements 2.5" sont trouvables derrière la mobale et deux emplacements 3.5"/2.5" sous le cache alimentation. La tour accepte au maximum les cartes graphiques en 375 mm de longueur et les rad en 157.5 mm de hauteur. Pour le moment vous avez de quoi faire, surtout qu'Enermax a décidé de rajouter une belle vitre en verre trempé pour mettre en avant vos composants, une boite priorisant le fonctionnel.



Qu'en dit la concurrence ? Avec sa tarification de 74, 99 euros, ce produit vient se frotter à des références solides, comme le Pure Base 500 - testé ici -, le MasterBox MB520 RGB ou bien le Carbide SPEC-DELTA RGB. Dans ce segment, on trouve donc bien des boitiers classiques et RGB déjà très efficaces. La bestiole d'Enermax a quelques défauts qu'il est nécessaire de souligner, les passes câbles sans protection, seulement deux moulins fournis - contre 4 sur le Corsair - , et enfin un look assez plastique. Ce LIBLLUSION contrebalancera avec un focus sur le RGB et avec un hub de contrôle fort sympathique. Une référence qui franchement devrait avoir du mal à se caler, tant il y a de monde dans cette tranche de prix. Enfin, comme vous savez, le boitier est un des achats les plus subjectifs dans le choix des composants, alors ce LIBLLUSION pourrait vous plaire, par son look et ses capacités.