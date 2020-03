Les boîtiers, c’est un peu comme les voitures, un renouvellement éternel presque chaque année pour des différences généralement négligeables, le même moteur simplement monté dans une carrosserie un peu différente ou profitant d’une poignée d’options en plus. C’est exactement la même chose de nos jours avec les boîtiers, il faut dire que tant que le hardware qu’ils contiennent ne change pas fondamentalement, les perspectives d’innovations et d’évolutions sont forcément relativement nulles, hormis changer de styliste / dessinateur une fois de temps en temps pour jouer sur l’esthétique avec une perspective différente.

Bref, suivant cette introduction qui vous aura certainement donné beaucoup envie de continuer à lire, sans plus attendre, voici le H600X Sync d’Abkoncore ! Pour ceux qui ne connaissaient pas encore la marque, il s’agit d’une entreprise d’origine coréenne s’étant récemment introduite sur le marché européen en partenariat avec X2 (Spire). Voyons ce que nous présente sa « nouvelle » bête et du niveau de fraîcheur.

Peut-être vous souviendrez-vous du Helios 500 Sync arrivé en octobre dernier, eh bien, le H600X Sync n’en est pas éloigné du tout, c'est peu dire. Il est un peu plus grand avec des dimensions de 460 x 220 x 380 mm et profite d’une façade quasi intégralement en mesh, tandis que le reste est fait d’acier, d’ABS et de verre trempé, le tout pour un poids relativement plume de 5,6 kg. Vous pouvez y installer un ventirad de 17,3 cm de haut sur une carte mère pouvant être E-ATX, un GPU de 35,8 cm de long et une alimentation ATX jusqu’à 35 cm — ce qui suffira amplement pour plein de choses.

Abkoncore fait aussi dans la ventilation, en dépit d’un positionnement assez entrée de gamme, le H600X sera équipé d’origine de 2 Spectrum 200 mm de la marque en façade et un Spectrum HR120 120 mm en extraction à l’arrière. Vous pourrez compléter ça avec deux autres ventilateurs 120 / 140 mm sur le dessus - ou remplacer tout ce beau monde par des radiateurs de watercooling de 120 à 360 mm selon l’emplacement. Les entrées d’air de l’alimentation et du dessus sont filtrées.

Côté stockage, c’est léger, mais standard : 2 x 3,5" et 4 x 2,5", à moduler selon les besoins. Enfin, le boitier est livré avec une télécommande de contrôle pour le RGB de ses ventilateurs d’origine, qui complétera le boitier de commande permettant de brancher le tout sur une prise ARGB 5V de la carte mère pour une synchronisation parfaite. Le prix suggéré de cette superbe bête ? 82,95 € TTC. Un tarif raisonnable pour un équipement assez correct, mais où la concurrence est nombreuse et féroce, on pensera notamment aux gammes MasterBox/MasterCase chez Cooler Master ou Commander chez Thermaltake.