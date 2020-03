Parfois les divorces sont des passages difficiles de la vie, mais cela ne veut pas dire que l'amour est totalement mort. La preuve avec Micron et Intel, qui après une séparation difficile dans leur joint venture sur le développement de la mémoire et la gestion de la garde de la 3D Xpoint, ont décidé progressivement d'enterrer la hache de guerre. Car après avoir tracé leur route chacun de leur côté, les deux sociétés commencent à travailler de nouveau ensemble sur le développement de la production de la 3D Xpoint à grande échelle.

En effet, après des tensions fortes après la récupération du bébé par Micron, un premier contrat fut signé pour garantir à Intel la possibilité de se fournir en 3D Xpoint pour ses SSD Optane. Mais le géant bleu avait négocié des prix trop bas, et Micron a commencé à râler en expliquant que cela n'est pas avantageux. Si par le passé Intel continuait à jouer de son influence, cette fois il a préféré faire profil bas et renégocier le contrat lors d'un échange privé. Les détails ne sont actuellement pas connus, mais l'envie de maintenir le développement des produits 3D Xpoint par Intel a dû le pousser à payer une pension alimentaire plus forte que précédemment. Si cela est rassurant pour les défenseurs des disques Optane, nous pouvons cependant nous poser quelques questions : est-ce que tous les modèles seront maintenus - même les moins rentables - et est-ce que les prix ne vont pas augmenter ? (source Anandtech)

