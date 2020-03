Ce n’est pas parce que le monde du hardware tourne désormais clairement au ralenti que plus aucun lancement ne va se faire, en témoigne la décision de NVIDIA d’annuler toutes ses grandes annonces du GTC 2020, et pour le coup des introductions toujours super excitantes comme celles de boîtiers profiteront d’un peu plus de visibilité et passeront peut-être un peu moins inaperçues.

Direction l’allemand Chieftec, qui nous présente aujourd’hui ses évolutions des Scorpion II (testé chez nous) et Hawk AL-02B-OP (présenté chez nous), le premier ayant un penchant pour le modernisme et l’esthétisme contemporain, tandis que le second est plutôt traditionaliste et conservateur, et ça ne changera pas avec les nouveaux Scorpion 3 et Hawk AL-02B-TG-OP !

Des dimensions aux restes des caractéristiques, ça change d'ailleurs tellement peu qu’il ne nous sera pas nécessaire de replonger dans tous les détails, pour les redécouvrir, il suffira tout simplement de relire nos écrits indiqués ci-dessus, 99 % des données étant parfaitement identiques !

Avec le Scorpion 3, Chieftec a notamment révisé la manière d’ouvrir le panneau latéral en verre trempé, désormais monté sur rail avec des vis situées à l’arrière pour une ouverture facilitée et moins prône aux accidents maladroits. Ensuite, tous les ventilateurs Ring du Scorpion 2 ont été remplacés par des ventilateurs arc-en-ciel de la gamme Tornado, pour du RGB plus fulgurant que jamais ! Voilà, c’est tout.

Il répond aussi au doux nom de GL-03B-01.

Idem pour le modèle Hawk, qui conserve son design sobre plutôt à contre-courant avec une belle baie 5,25" en façade, si ce n’est que le nouveau modèle fait fit de la porte latérale en acier et a été paré d’une paroi en verre trempé - libre à vous de garder sa sobriété relativement intacte en n’y installant aucun hardware RGB, ou de violer son conservatisme en déchaînant la licorne intérieure en prenant bien soin de sélectionner le hardware le plus kitsch du marché (Trident Z Royal et Galax HoF en tête). Notez que le système de fixation de la vitre est basique, à l’« ancienne » avec 4 vis à main située dans chaque coin, une paroi qu’il faudra donc vieller à bien tenir pour éviter qu’elle ne se fracasse par terre.

Prix et disponibilité n’ont pas encore été abordés par Chieftec, des informations qu’on aimerait tout de même voir apparaître bien plus souvent dans ces communiqués officiels, que ce soit chez Chieftec ou les autres. Le Scorpion II se trouve vers les 90 € et le Hawk autour des 50 €, difficile d’imaginer des tarifs supérieurs pour les nouvelles versions. La garantie est toujours de deux ans.