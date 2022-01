ASUS renouvelle sa gamme d'alimentation Thor, celle-ci avait fait ses débuts en 2018 et avait été étoffée entre-temps avec des versions habillées d'une robe blanche. Les nouvelles seront reconnaissables d'abord par la présence d'un « II » à la fin de leur nom, mais aussi grâce au design légèrement retravaillé, notamment avec l'adjonction d'une surface réfléchissante du côté de l'écran OLED, d'un nouvel élément translucide RGB avec le logo Thor et d'une grille en aluminium brossé gris clair. L'ensemble est plutôt réussi, ASUS semble toujours avoir apporté beaucoup de soin à la présentation de son produit, ce qui était déjà le cas avec la première série.

L'écran OLED latéral permettant d'afficher la puissance ponctionnée à la prise est toujours là, par contre, respecter son orientation obligera encore une fois le ventilateur à prendre son air par le dessus et de l'intérieur du boitier, au lieu de faire par dessous et de l'extérieur comme c'est prévu dans environ 99 % des boitiers modernes. Autrement dit, l'apport en air frais risque d'être plutôt limité... Cela dit, le nombre de références ayant des ouvertures sur le dessus du compartiment de l'alimentation se multiplient ces derniers temps - les boitiers ROG d'ASUS en possèdent d'ailleurs tous (ah, on comprend donc mieux).

Enfin, voici donc le contenu de cette nouvelle gamme de 850 à 1600 W :

ASUS ROG Thor 850 W Platinum II 1000 W Platinum II 1200 W Platinum II 1600 W Titanium Dimensions 160 x 150 x 86 mm 190 x 150 x 86 mm Spécification Intel ATX12V Certification 80 PLUS Platinum 80 PLUS Titanium Protections OPP, OVP, UVP, SCP, OCP, OTP Puissance Rail 12V+ 71 A 83 A 100 A 133,3 A Ventilation ventilateur axial PWM de 135 mm Semi-passif actionnable, 0 dBA en dessous de 50 % de charge Cybenetics Lambda A++ (moyenne de 15 dBA) Autres écran OLED sur le côté, éclairage ARGB Aura Sync Radiateurs ROG 100 % de condensateurs japonais Connecteurs ? 1 x 20/24 pins MB 2 x 4+4 pins CPU 1 x 12 pins PCIe 8 x 6+2 pins PCIe 12 x SATA 6 x Molex ? ? Dispo Q1 2022 Maintenant Q1 2022 Q1 2022 Prix ? 359 € ? ? Page Produit ? ROG Thor 1000 W Platinum II ? ?

Nous sommes clairement toujours en présence de gros blocs bien équipés prévus pour les plus grosses machines consommatrices d'électricité de ce bas monde. Elles ne seront probablement pas de trop pour la prochaine génération de GPU, quand bien même une alimentation de 1600 W sera fort certainement toujours largement overkill (espérons-le). Les modèles 850 W et 1000 W (et peut-être la 1200 W, vu que Seasonic fait maintenant aussi de la PRIME 1300 W) seront vraisemblablement toujours basés sur la plateforme PRIME de Seasonic (la présence de l'interrupteur pour le mode hybride est un bon indice) comme les précédentes, le reste possédera peut-être du hardware de chez CWT, Flextronics ou SuperFlower.

ASUS invite également une nouvelle fois à la confusion en mentionnant la présence d'un connecteur 12 pins certifié PCIe 5.0 - présent sur chaque modèle. Il faut mettre les choses au clair, ceci n'est pas un connecteur PCIe 5.0 correspondant aux spécifications de la PCIe 5.0 CEM, il s'agit ni plus ni moins du connecteur 12 pins Micro-Fit introduit par NVIDIA avec ses RTX 3000 FE et ponctionnant son jus via deux connecteurs 8 pins ordinaires depuis l'alimentation. Peut-être que celui-ci sera utilisé par certains futurs GPU, peut-être pas. En tout cas, le vrai connecteur PCIe 5.0 possédera 16 pins, plus exactement 12 + 4 pour du monitoring et sera capable de gérer 600 W à lui tout seul. ASUS le proposera d'ailleurs avec sa future alimentation ROG Loki et qui sera de ce fait véritablement « PCIe 5.0 Ready » (ce que le marketing d'ASUS mentionne du coup aussi). Mais pourquoi ne pas avoir fait cet effort pour ces nouvelles Thor ?

Un seul modèle est disponible immédiatement, il s'agit de celui de 1000 W pour la douloureuse somme de 359 €, ce qui est toutefois assez dans les cordes avec le prix d'une TX-1000 chez Seasonic. Les autres modèles arriveront encore pendant ce trimestre.