La vente de composants estampillés Republic of Gamer autres que des cartes graphiques ou des cartes mères à l'air de bien se porter chez ASUS, en tout cas pour ses alimentations. Le fabricant avait commencé par des modèles très - voire trop - haut de gamme avec ses séries Thor allant de 850 à 1200 W le tout en 80+ Platinium, pour au final revenir sur du plus basique avec une série dorée aux puissances plus modérées. Mais il semblerait que 750 W ne suffisaient pas pour combler la majorité du marché, le fabricant a donc conçu un nouveau modèle de 850 W cette fois-ci. Au-delà de la puissance brute, il semblerait que peu de choses changent globalement sur la construction de cette nouvelle référence.

Nous resterons donc sur une alimentation 80+ Gold totalement modulaire, comprenant des composants de haute qualité selon ASUS et une ventilation qui permet de mieux concentrer le souffle sur les composants critiques. Le ventilateur de 135 mm est toujours là, ce qui permet de mieux gérer le bruit en général, et bien entendu les condensateurs japonais - sans référence ou description, sinon ce serait moins marketing - sont de la partie. Comme pour le reste de la famille, le logo ASUS pourra être changé grâce à des magnets qui vous rappelleront votre réfrigérateur durant les années 90. Petite touche un poil nouvelle : un modèle blanc sera disponible - avec un probablement un surcoût - ce qui semble devenir la nouvelle norme esthétique pour 2020. Pour l’instant, nous n'avons toujours pas de date de disponibilité ou de prix, mais celui-ci ne risque pas d'être le plus bas du marché connaissant le fabricant, mais il semblerait que cette alimentation soit prévue pour durer avec les 10 ans de garantie.

En attendant un visuel final, il est fort probable que le design de ce modèle rejoigne celui de ses prédécesseurs