Sony a fait une arrivée remarquée au sein du monde gaming PC, lui qui est habitué à ne développer que sur ses propres consoles, et ne garder que ses titres phare sur sa petite boite. Avec Horizon Zero Dawn, ce sont pas moins de 700 000 copies PC qui ont été vendues, et c'est l'année dernière que nous avons pu goûter aux aventures d'Aloy, une fille ordinaire pas si ordinaire que ça justement. Elle a pris vie grâce au moteur Decima Engine, et des mois de silence après la rustine 1.10, voilà que la 1.11 a apporté de gros changements. En effet, elle a incorporé le DLSS 2.3.5, ainsi que le FSR. Certes le jeu est publié depuis plus d'un an, mais sa rejouabilité est excellente si vous voulez terminer toutes les missions, aussi un boost ne peut être que bénéfique. Nous vérifierons cela dans les jours qui viennent. Pour autant ce n'était pas une surprise, le japonais ayant déjà annoncé le support de ces deux technologies d'upscaling sur les jeux de son catalogue PC.

Et du coup, les yeux sont rivés vers l'autre grosse licence qui va débouler sur PC en janvier prochain, c'est God of War. Le 14 janvier prochain, on pourra tâter Kratos et ses gros biceps huilés, avec FSR et DLSS. Pour le coup, Sony a dévoilé les configs de référence, histoire d'avoir une base comparative et arriver en gros à se situer sur les exigences matérielles.

CONF CPU GPU RAM HDD (SSD++) 720p30 Low R3 1200 / i5-2500k R9 290X / GTX 960 4Go 8 Go 70 Go 1080p30 Original R5 2400G / i5-6600k RX 570 / GTX 1060 6 Go 8 Go 70 Go 1080p60 original R7 2700 / i7-4770k GTX 1070 8 Go 8 Go 70 Go 1440p60 High R7 3700X / i7-7700k RTX 2070 8 Go 16 Go 70 Go 2160p60 Ultra R9 5950X / i9-9900K RTX 3080 10 Go 16 Go 70 Go

Ce n'est pas si gourmand que ça, arriver à ce niveau de détail en UHD et 60 ips, ça reste de bon niveau. Derrière, DLSS et FSR aideront les cartes à avoir un peu plus de latitude si nécessaire. Là aussi nous vérifierons cela à la sortie bien entendu !