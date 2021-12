Plus de RTX 2060 12 Go bientôt ?

C'est difficile de tout croire,surtout que des promesses où ça irait mieux ont déjà été formulées, aucune n'a eu d'impact sur les joueurs. Pire encore, il n'y a presque plus de GPU, et quand il y en a , les prix sont absolument démoniaques, on en arrive à regretter la période où on trouvait de la RTX 3060 à moins de 600 € à tour de bras, c'est dire si la situation est affreuse.

La RTX 2060 12 Gio lancée en catimini hier a souffert de pénurie immédiate, Turing étant prisé aussi pour et par les mineurs, aux mêmes tarifs que la RTX 3060... il y a 2 mois. Et pourtant, on nous annonce, côté vert, que les choses vont s'améliorer courant décembre, avec une progression de la production continue jusqu'à janvier. Est-ce que cela suffira pour offrir une carte sous le sapin au neveu ou à vous-même en remplacement d'une vieille GTX 970 ou GTX 1060 3 Go ou une RX 560 ? Pas sûr, mais il ne faut rien lâcher, visiter le Neeed et les sites autant que faire se peut. Et après, le miracle interviendra, peut-être !