DeepCool ajoute un nouveau ventirad à son propre catalogue et sous son nom (au lieu de celui de sa sous-marque Game Storm), et il s'agit d'un véritable nouveau gros monstre qui n'est pas sans rappeler un autre de la marque, en l'occurrence l'Assassin III, et la référence à abattre est certainement toujours la même, on pense bien évidemment au NH-D15 de Noctua, dont le rapport bruit/performance reste toujours difficile à égaler malgré l'âge du bouzin. En dépit du fait qu'il soit plus petit qu'un Assassin III (129 x 138 x 160 mm vs 161 x 140 x 165 mm) et qu'il embarque deux ventilateurs de 120 mm au lieu de 140 mm, le nouveau AK620 se permet d'être presque aussi lourd avec un poids net de 1456 g sur la balance (on ne sait pas si c'est avec les ventilateurs, mais on supposera que oui) — certaines cartes mères vont aimer !

Derrière cette lourdeur se cache un gros radiateur disposant d'une bonne densité d'ailettes en aluminium entassées, avec 6 caloducs en cuivre de 6 mm de diamètre et une base convexe en cuivre. Le radiateur a été taillé de sorte à laisser 43 mm d'espace libre en hauteur pour la RAM, et même 59 mm si vous enlever le ventilateur. Enfin, avec ses deux ventilateurs de 120 mm Fluid Dynamic Bearing très sobres (sans RGB) capables de mouliner entre 500 et 1850 tr/min (jusqu'à 68,99 CFM, 28 dBA et 2,19 mmAq), le tout est annoncé comme capable de dissiper jusqu'à 260 W, et ce de n'importe quel CPU installé dans un socket mainstream plus ou moins récent de chez AMD ou Intel, mais pas de TR4 ni sTRx4 ni même de LGA1700.

Figurez-vous qu'AdoreTV a déjà eu un exemplaire sur la table et a donc pu effectuer quelques tests. Dans tous les cas, l'AK620 aurait été légèrement supérieur au NH-D15, y compris en matière de silence. Néanmoins, attendons des tests plus complets, plus pointus, avec une méthodologie plus claire et plus de concurrents avant de trancher définitivement. Il sera aussi intéressant de l'opposer à l'Assassin III.

Le constructeur n'a pas mentionné de prix officiel, tandis qu'AdoreTV affirme que l'AK620 est 30 % moins cher qu'un NH-D15, qui se trouve chez nous généralement à partir de 100 euros. S'il s'avère qu'il fait effectivement mieux que l'alternative Noctua et qu'il coûte réellement moins cher, l'AK620 de DeepCool pourrait donc bien être une assez bonne affaire. À bientôt pour le test chez nous ?