Test • MSI MEG coreliquid S et MAG coreliquid C

Asetek dans la place !

Petit tour du côté de chez MSI afin de découvrir leurs séries d'AIO. Nous recevons aujourd'hui quatre exemplaires piochés dans les stocks. De construction assez différente, ils viennent occuper tout le marché. Nous retrouvons les modèles C240 et C360 de la série MAG CoreLiquid située dans l'entrée de gamme, et les S280 et S360, plus haut de gamme, dans la série MEG CoreLiquid. Voilà deux façons de voir les choses pour se placer sur tous les segments, et un partenariat avec Asetek pour la conception. Il ne nous reste qu'à vérifier comment tout cela se comporte en pratique.

