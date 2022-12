Dans la série des ventirads, l’expertise de be quiet! n’est plus à prouver. Entre les Dark Rock, les Shadow Rock et autres Hard Rock, la firme s’est fait une spécialité de garder votre CPU au frais quoi qu’il en coûte au moyen de matériaux de qualités, d’une finition exemplaire, mais, surtout, d’un silence d’or (parfait pour complémenter la parole d’argent du comptoir !). Non contente de son offre actuelle, voilà que les allemands proposent aujourd’hui un nouveau modèle : le Pure Rock LP, un bousin à faible encombrement comme le laisse supposer son sigle Low Profile.

Au menu, une haute contenue de 45 mm, parfaite pour les boitals en mini-ITX, trois caloducs seulement ; mais des capacités annoncées suffisantes pour dompter les TDP montant jusque 100 W. Il faut dire que le moulin, mesurant 92 mm, peut tourner jusqu’à 2500 tours par minute : de quoi abreuver vos oreilles de 30,6 dBA. Notez son épaisseur contenue de 15 mm seulement : clairement, be quiet ! a cherché ici à optimiser le moindre espace possible. De ce fait, le bousin est compatible avec toutes les hauteurs de RAM, quelle que soit votre mobale : chouette !

Pour ce qui est du prix et de la disponibilité, le ventirad arrivera dans toutes les bonnes crèmeries à partir de 13 décembre, pour un tarif pas si donné que cela de 49,90 €. Pour le prix, vous aurez cependant droit à une garantie de 3 ans, et une compatibilité avec les sockets LGA1700 et AM5. Avis aux amateurs ?