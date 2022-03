Ce sera donc le 20 avril prochain que sera lancée la curiosité de la gamme AMD Ryzen 5000. Comme un tonton un peu original mais sympa à côté duquel on aime être placé aux repas de famille, Le 5800X3D a ce cache 3D-V de 64 Mio supplémentaires qui viennent en sus des 32 déjà présents, par contre ce point positif se transforme en point négatif au moment d'aborder l'overclocking : inexistant. Quant aux fréquences, là aussi, elles prennent un petit coup de mou, mais AMD annonce des gains de l'ordre de 15 % en gaming malgré ce.

Geekbench a accueilli le premier sample, et s'il affiche un score simple thread plus bas que le 5800X (à savoir 1633 vs 1671), il montre un score multithread supérieur de 9 % (11250 contre 10333). C'est donc prometteur, puisque la seule raison d'intégrer cette mémoire sur une architecture déjà éprouvée et rapidement vouée à disparaitre avant la fin de l'année, c'est le gain en jeu, histoire de venir reprendre la couronne du plus gros zob à Intel. La réputation, ça fait presque tout au moment d'un achat ! L'autre facteur important, le prix : si les 449 dollars sont respectés, ça vaudra peut-être le coup de s'amuser avec, mais si les prix, comme ceux affichés par un revendeur hollandais, partent à plus de 500 €, il faudra s'abstenir ou taper un 5900X qui devrait rester meilleur en applicatif. Vivement le test !