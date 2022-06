David Wang, Senior Vice President de la division Engeenering au Radeon Technology Group - vous pouvez respirer - a affirmé plein de choses lors du Financial Analyst Day 2022 il y a plus de deux semaines. On le sait, les RX 6000 sont moins douées en ray tracing que les RTX Ampere, mais aussi que les RTX Turing. Si NVIDIA a fait le choix d'unités dédiées pour les calculs liés au BVH, AMD le fait sur les unités dédiées également, et selon notre supposition, pas de manière totale. AMD a intégré des unités Ray Accelerators dans ses cartes RDNA 2, mais à l'efficacité mesurée moindre que les RT cores. La faute à priori au choix qui aurait été opéré par AMD, de faire une partie des calculs BVH sur les unités de shader classiques. La traversée de l'arbre du BVH serait ainsi dévolue aux unités classiques (le passage d'une boite à une autre), par contre le calcul des intersections entre boites et rayons, ainsi que calcul de l'intersection entre triangles et rayon serait l'apanage des Ray Accelerators. NVIDIA fait faire tous ces calculs à ses RT cores, avec par conséquent plus d'efficacité. Du coup, on attend une refonte efficace de la prise en charge du RT par RDNA 3.

Du coup, cette refonte aurait bien eu lieu selon David Wang, qui affiche une confiance rassurante, mais tant qu'on ne sait pas ce que les rouges ont fait, ni les verts, la prudence reste de mise. Voilà les grandes lignes de sa déclaration :

It (RDNA 3) is also our first gaming GPU architecture that will leverage the enhanced 5nm process and an advanced chip packaging technology. And another innovation includes an architected compute units with enhanced ray-tracing capabilities and an optimized graphics pipeline with even faster clock speeds and improved power efficiency. And to bring more photorealistic effects into the domain of realtime gaming, we are developing hybrid approaches that takes the performance of the rasterization combined with the visual fidelity of raytracing, to deliver the best realtime immersive experiences without comprising performance.

AMD dit de manière simple qu'il aura de meilleures performances dans tous les domaines, et avec un rapport performance par watt amélioré. On le sait, ce dernier le sera de 50 %, ce qu'il ne dit pas en revanche, c'est quand les rouges ouvriront la boite à gifles ! (Source)