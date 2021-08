RDNA 2 pour tous ?

Depuis près d'un an, c'est la disponibilité ou plutôt l'absence chronique de cette dernière concernant les cartes graphiques pour joueurs, qui constitue l'élément marquant. Pourtant, la période a vu le lancement de nouvelles architectures de part et d'autres et un retour spectaculaire d'AMD au niveau de son concurrent, via l'architecture RDNA 2. Cela aurait du permettre le retour d'une saine concurrence, hélas divers facteurs dont une certaine pandémie, ont conduit à une situation cauchemardesque pour l'amateur de jeux vidéo sur PC ou console. La situation semble toutefois s'améliorer ces dernières semaines, cette tendance devra toutefois être confirmée à la rentrée. Toujours est-il qu'AMD profite de ce début août afin de dévoiler une cinquième carte destinée aux ordinateurs de bureau. Alors que l'on pouvait s'attendre au lancement d'une RX 6700 basée sur Navi 22 à l'instar de la version XT, mais utilisant un GPU partiellement désactivé, il n'en est rien puisque les rouges ont annoncés il y a une dizaine de jours, une Radeon RX 6600 XT. Cette dernière intronise Navi 23, une puce plus petite et donc plus facile à produire en grand nombre, ceci expliquant probablement cela. Elle est destinée à concurrencer GA106 que l'on retrouve sur les RTX 3060, AMD semble d'ailleurs confiant sur les prestations de sa dernière puce, puisque le tarif officiel recommandé pour la RX 6600 XT est 45 € plus élevé que celui de sa concurrente (379,99 € contre 335 € soit +13%). Quid des prestations proposées pour ce tarif ? Qu'en est-il de la consommation, des températures et des nuisances sonores ? Réponse à toutes ces questions et bien d'autres au sein de notre dossier.

