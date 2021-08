Après un teaser alléchant, ou la présentation figée des 11 biomes qui constituent l'univers du Mexique selon Turn10, Microsoft passe la vitesse supérieure. C'est censé permettre de patienter jusqu'au 9 novembre prochain, mais la vidéo de gameplay du jour peut avoir deux effets. Soit elle nous en touche une sans faire bouger l'autre, traduire par ça ne déclenche rien de particulier, soit elle fait monter la hype. On connait les forces et faiblesses de la série, des graphismes léchés et propres, une physique quand même ouverte puisqu'on peut détruire le décor, du fun immédiat, c'est pour les points positifs. Mais on a aussi une IA un peu bancale, qui peut se laisser distancer selon votre pilotage, sans oublier la faculté de l'IA à se laisser rattraper si d'aventure vous aviez commis une grosse faute de conduite.

Pour autant, la vidéo, issue d'une séance live il y a quelques jours, montre une petite partie de ce qui nous attend. C'est très beau, c'est indéniable, et c'est plaisant à regarder. C'est pour autant une fois les manettes en mains qu'on saura si l'IA sera bien corrigée, ou si elle restera idiote ou pas réaliste dans son comportement.