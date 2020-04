Le sommet de la gamme Gigabyte

Comme ce fut le cas à l'époque du GK110, NVIDIA a décliné sa puce très haut de gamme au sein d'une carte élitiste aka Titan X, qui se doit de reprendre le refroidisseur à air de référence (ou exceptionnellement un waterblock), mais aussi d'une carte personnalisable par les différents constructeurs, à savoir la 980 Ti. Bien entendu, ces derniers ne se sont pas fait prier pour tenter de se distinguer par des refroidisseurs voir des PCB "maison". Mieux, les performances atteintes par ces modèles modifiés sont largement supérieures à celles de la Titan X, cette dernière nettement plus chère ne conservant que le très maigre avantage de la quantité de mémoire embarquée, sans réel intérêt pour les jeux actuels ! Gigabyte propose de son côté trois 980 Ti : une au design de référence et deux autres employant son célèbre refroidisseur WindForce. Parmi ces dernières, nous testons aujourd'hui la plus rapide (et onéreuse), aka G1 Gaming. Quid en pratique ? Verdict dans ce dossier.