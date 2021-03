De la place dans peu d'espace

Nous voilà en compagnie du Lian Li PC-O11, qui sévit dans le catalogue de la marque depuis près de quatre ans. Il s'est vu décliner en plusieurs formats, et sous l'impulsion d'un partenariat avec l'overclockeur et moddeur Der8auer il s'est transformé en PC-O11 Dynamic courant 2018. Il s'agissait d'une version un poil plus compacte, mais toujours aussi accueillante. L'aventure ne s'est pas arrêtée depuis et nous voyons le modèle se décliner une nouvelle fois, mais en version Mini cette fois. Mini ITX ? Mini volume ? Mini prix ? Hé bien tout ça en même temps. Dites bonjour au PC-O11 Dynamic Mini que nous vous présentons tout de suite.

• Côté street price, ça dit quoi ?