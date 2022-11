Le Lancool 216 vient prendre la relève du Lancool 215 chez Lian Li. Plus de deux ans séparent ces deux boitiers. La philosophie du Lancool 215 était assez simple : il s'agissait de proposer un boîtier moderne orienté flux d'air et plus que convenablement ventilé d'origine, tout en restant abordable et fidèle à la qualité habituelle de Lian Li. À 70 € à sa sortie, il avait effectivement pas mal de choses pour lui. Cette relève était donc certainement très attendue. Mais attendue, elle l'est sans doute aussi au tournant, en attendant de voir si Lian Li a bien réussi à conserver la même recette de base, tout en ayant apporté des améliorés valant le détour. Passons aux présentations !



À vue d'œil, le Lancool 216 ne se distinguera pas des masses du Lancool 215. Oui, il y a quelques changements, mais le concept reste le même. Avec le Lancool 216, Lian Li a surtout voulu adresser les faiblesses du premier boîtier. La façade en mesh a été rafraîchie et agrandie, et il y a maintenant aussi du mesh sur le côté du boîtier, comme on a déjà pu le voir sur les derniers boitiers de la marque, notamment le Lancool II. Par conséquent, le Lancool 216 devrait en principe d'autant mieux respirer. Il est aussi plus grand que son prédécesseur, ce qui ne sera pas de trop vu la taille des GPU de nos jours, l'éventuel gros ventirad aussi y sera bien plus confortable et vous y serez d'autant plus à l'aise pour bidouiller.

Autre changement majeur, les ventilos fournis à l'avant sont de 160 mm au lieu de 200 mm, ce qui ne plaira sûrement pas à tout le monde d'une part à cause du flux d'air forcément réduit et d'une autre parce qu'il est bien difficile de trouver une alternative en 160 mm sur le marché, et du 200 mm n'y passera plus. C'est un peu dommage.

En contrepartie, Lian Li inclut un 140 mm à l'arrière et a même prévu le nécessaire pour installer un 120 mm en dehors du boîtier au niveau des ouvertures des slots d'expansion ! Ce dernier emplacement est plutôt original et on peut d'ores et déjà imaginer qu'un ventilateur à cet endroit pourrait effectivement s'avérer utile dans certaines configurations, notamment avec une carte graphique équipée de ventilateurs axiaux n'évacuant pas d'eux-mêmes l'air chaud en dehors du boîtier. À tester !

Quant au reste, on vous le détaille dans le tableau ci-dessous, en parallèle des caractéristiques du Lancool 215 pour comparaison. En gros, le Lancool 216 étant plus grand et plus flexible, il y a globalement un peu plus de places pour plus de choses (si si). Attention, toujours pas de filtre fourni à l'avant,mais celui-ci sera proposé en option, donc vendu séparément (ah les malins), de même qu'un contrôleur USB pour une installation ARGB. Toutefois, si c'est de la loupiotte que vous voulez, autant prendre directement la version ARGB du Lancool 216, qui inclut donc le contrôleur et deux ventilateurs 160 mm ARGB à l'avant. Dernier changement et pas des moindres, le prix conseillé est de 100€ pour le modèle de base, soit tout de même 30€ de plus que Lancool 215 ! Certes, le Lancool 216 a de nouveaux arguments, sympathiques pour certains, à vous de décider s'ils valent cette différence.