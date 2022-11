Loin, très loin des boitiers mainstream tels que le Lancool 216 lancé il y a quelques jours, Lian Li a pondu une bête énorme baptisée V3000 PLUS ! Ce nom vous dit quelque chose chez le fabricant ? Vous avez (presque) bonne mémoire ! On peut en effet considérer ce V3000 PLUS comme étant un successeur spirituel du PC-V3000 de 2016. L'idée est d'ailleurs toujours la même, à savoir de proposer un boitier premium, volumineux et sans limites, ou presque ! Ainsi, le V3000 PLUS est plutôt énorme, il vient concurrencer en taille le fameux H700 EVO de Cooler Master, il est d'ailleurs plus haut et plus long que ce dernier, mais un peu plus fin. Lian Li ne semble pas avoir osé indiquer son poids. Et donc, que peut-on y mettre dans tout ce volume ?

Le V3000 PLUS, c'est un assemblage d'aluminium, d'acier et de verre trempé de 4,0 mm d'épaisseur pour les panneaux de chaque côté. Le V3000 PLUS, c'est aussi un boitier full tower modulable proposant trois modes différents : standard pour une carte mère EEB, 3 radiateurs de 480 mm et jusqu'à 16 disques durs ; pivoté, où le plateau de la carte mère sera positionné à 90°, avec toujours autant de radiateurs et un GPU qui sera désormais installé à la verticale ; double système, pour combiner une carte mère jusqu'à l'EEB et une configuration secondaire en Mini-ITX, avec sa propre alimentation SFX/SFX-L. Bon nombre d'autres ajustements sont possibles, ainsi que des ajouts d'accessoires additionnels optionnels (comprendre, à acheter séparément) le V3000 PLUS étant clairement un boitier très flexible et raffiné conçu pour offrir un maximum de liberté et de confort

En plus d'offrir jusqu'à 16 emplacements pour SSD (dont 8 sont convertibles pour disque dur), le boitier peut aussi accueillir une très grande quantité de ventilateurs quelle que soit la configuration retenue, et donc autant de radiateurs pour votre système de watercooling, qu'il s'agisse d'un simple AIO ou d'une boucle custom.

Comme vous pouvez le voir, beaucoup de morceaux constituent ce gros truc qu'est le V3000 PLUS.

Bref, le V3000 PLUS ressemble beaucoup à une réponse de Lian Li au HAF700 EVO de Cooler Master ou autre monstruosité comme le 1000D de Corsair, mais avec une philosophie très différente, de la démesure, mais autrement et à certains égards, la solution de Lian Li paraitre même supérieure, notamment par sa capacité à pouvoir accueillir deux configurations. Beaucoup d'options, peu de limites (certes, la limite du Mini-ITX pour la config secondaire en laissera sûrement quelques-uns sur leur faim), un assemblage premium a priori de haute qualité, une solution qui ne manquera certainement pas de faire de l'œil aux amateurs des grosses installations et surtout de gros watercooling. Le hic, et vous en doutiez assurément déjà, c'est le prix de 499,99 $, soit sans doute plus de 500 € chez nous ! De même que ses différents accessoires optionnels, le V3000 PLUS est disponible dès à présent en noir et une version blanche arrivera en janvier pour le même prix.