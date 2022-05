Les dernières années, les constructeurs de boitiers ont enfin mis le nez dans le cable management. Avant, chaque config montée donnait lieu à un magma de fils et de Serflex, qui avaient comme conséquence de réduire grandement le souffle de moulins. Depuis des années, on a pu voir que de gros efforts étaient faits dans le domaine pour minimiser le nombre de fils/nappes dans la partie active, et pour cacher ceux qui pouvaient l'être. Ainsi, les connecteurs ATX 24 pins et 8 pins, les nappes SATA, voire les fils des moulins ont pu être cachés, ce qui n'était pas un mal. Mais il n'y a pas qu'eux qui peuvent bosser sur le sujet !

MSi et GIGABYTE ont profité du Computex pour montrer des prototypes entrant dans le cadre de projets 0 câble dans la zone active. Et effectivement, le premier avec son Project Zero, et le second avec son Stealth Design, ont réussi dans leur entreprise. Comment ? En mettant au point des cartes mères dont l'agencement permet ce type d'aménagement : connecteurs SATA, ATX, Fan, USB, etc, tout se retrouve sur le verso du PCB. MSi s'est servi d'une Z690 MEG Unify pour faire ses modifications, GIGABYTE a opté pour un ensemble mobale Z690 ELITE + RTX 3070 appartenant à la nouvelle gamme Stealth pour cacher tous les câbles.

MSi auto-reverse !

La carte maman AORUS est comme la MSi, toutes les connectiques sont cachées sur le verso, la carte graphique a ses 8 + 6 pins du côté du slot PCIe, sur la tranche, et plus sur le devant. Pour le projet, GIGABYTE a même fait usiner un boitier adapté C300G Stealth. Ce sont des idées qui devraient germer chez les autres, en tout cas le résultat est propre, cela pose malgré tout la question des boitiers qui devront être spécifiquement fabriqués pour tolérer cette épaisseur supplémentaire sous la carte mère. C'était intéressant tout de même, ça le sera plus lorsque les marques adopteront la philosophie !