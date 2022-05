Après un Exynos 2200 en demi-teinte (pour ne pas dire raté) et suivant la dissolution de son équipe chargée des design de CPU 100 % fait maison, voilà que Samsung se retrouve bien dépourvu une vous a bise de le concurrence venue. Les choses ne sont pas vraiment au vert en matière de gravure, avec un Qualcomm qui fuit chez TSMC pour son Snapdragon 8+ Gen 1 et des difficultés de productions récurrentes.

Pour autant, la firme ne déchante pas et compte même contre-attaquer. Son arme ? La « Dream Platform One Team », une équipefraîchement créée dont le but est simple : redorer le blason de la firme en concevant tout simplement le meilleur SoC jamais créé, avec pour but de détrôner Apple en 2025. Dans la pratique, Samsung compte faire collaborer des gens de la division fonderie — Samsung LSI — ainsi que des employés du Samsung Mobile Experience Group histoire d’optimiser au maximum le design à la lithographie faite maison.

Ces informations semblent recouper d’autres rumeurs annonçant la création prochaine de processeurs dédiés à la série des smartphones Galaxy, bien qu’il ne soit pas clair que ces efforts soient concentrés sur une équipe ou deux. Rajoutez le désert total niveau technique (Armv9 ? Conservation du partenariat avec AMD pour l’iGPU ?), et vous comprenez notre relative méfiance à la découverte de ces bruits de couloir. D’autant plus que, dissolution de la division architecturale obligeant, Samsung va devoir essentiellement se baser sur des cœurs d’origine Arm tel le Cortez-X2 et les modifier en profondeur pour produire un SoC significativement différent de la concurrence. À voir ce qu’il en sera en pratique ! (Source : Wccftech)