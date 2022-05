CM allume le mesh !

Découvrons aujourd'hui un petit modèle Micro ATX signé Cooler Master. L'engin se veut aéré, spacieux et accessible dans tous les sens du terme. Ne laissons pas planer le suspens puisqu'il s'agit d'une déclinaison du TD500 Mesh, sobrement nommée TD300 Mesh. On retrouve les attributs de la gamme, à savoir la façade polygonale meshée, le verre trempé et le contrôleur de ventilation. Cette version raccourcie propose également un excellent accès à l'intérieur comme vous pourrez le voir plus loin. Mais sans plus attendre, allons faire le tour du propriétaire.