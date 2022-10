Le retour du high air flow ?

Si le format ATX Moyen tour est le standard de référence pour nos boîtiers PC, il est des marques qui savent faire plus gros; beaucoup plus gros. On garde évidemment en tête Thermaltake et sa gamme Level 20 déclinée dans des volumes tous plus imposants les uns que les autres. Mais ça n'est pas le propos ici, puisque nous allons parler de Cooler Master, qui sait également faire du grand boîtier. Le HAF-X avait toute notre sympathie à l'époque, le Cosmos et le C700P/M restent des valeurs sûres si l'on cherche de l'espace. Après plusieurs "petits" boîtiers présentés ces derniers mois, il fallait frapper un grand coup ! C'est avec un modèle High Air Flow que la marque revient en force. Énorme, lourd et tout bariolé, voilà comment nous pouvons décrire le HAF 700 Evo, que nous allons découvrir ensemble dès à présent.